Η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα: Ο γίγαντας της Ανατολής ετοιμάζει επίδειξη δύναμης στο Μόναχο

Την ώρα που η Ευρώπη αναζητάει εναγωνίως άμυνες απέναντι στην Κίνα, οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του ασιατικού γίγαντα προβάλλουν αποφασισμένες να πρωταγωνιστήσουν στο Μόναχο.

Κινέζοι και Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην προσεχή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (ΙΑΑ Mobility 2025), σε μια μάχη που αντανακλά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην ήπειρο.

Η Volkswagen, η κατεξοχήν παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη, όπως και άλλοι κολοσσοί της Γερμανίας, θα κληθούν να αντικρίσουν δια ζώσης την επέλαση -εντός της έδρας τους- των γιγάντων της Ανατολής, όπως είναι η BYD και η Changan. Μάρκες που ο κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Όπως αναφέρει το Reuters, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης θα διεξαχθεί μέσα σε ένα καθεστώς εδραίωσης της κυριαρχίας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ήπειρο και αποδυνάμωσης της παρουσίας των ευρωπαίων κατασκευαστών στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο.

Με αιχμή του δόρατος την BYD – η οποία το 2024 είδε τις παγκόσμιες πωλήσεις της να εκτοξεύονται στα 4,2 εκατ. οχήματα, δεκαπλασιάζοντάς τες σε σύγκριση με το 2019- η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αποκτά δεσπόζουσα παρουσία στην Ευρώπη αναζητώντας κέρδη και ευκαιρίες. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά εναγωνίως ασπίδες προστασίας.

«Είναι Ευρώπη εναντίον Κίνας», δήλωσε στο Reuters ο Pedro Pacheco, αντιπρόεδρος έρευνας στη Gartner. «Οι Κινέζοι προσπαθούν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, ενώ οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αντεπιτεθούν στα ηλεκτρικά οχήματα και το λογισμικό».

«Η Κίνα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι πιο ισχυρή από ποτέ»

Η BYD αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο Μόναχο, αλλά δεν θα είναι μόνη της. Θα πλαισιωθεί από ισχυρές κινεζικές δυνάμεις όπως η Changan, η GAC και η Hongqi της FAW, με τους αναλυτές να αναφέρουν ότι «η Κίνα όχι μόνο επέστρεψε αλλά είναι και πιο ισχυρή από ποτέ», ενώ προσθέτουν ότι η φετινή έκθεση θα έχει 40% περισσότερους Κινέζους εκθέτες σε σύγκριση με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της JATO Dynamics, τον 7μηνο του τρέχοντος έτους, οι κινεζικές μάρκες σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους στην αγορά, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, φτάνοντας στο 4,8%.

Οι πιο αισιόδοξοι, όπως η ΜcKinsey, αναφέρουν ότι το μερίδιο των Κινέζων κατασκευαστών σύντομα θα μπορούσε να προσεγγίζει αυτό των Ιαπώνων και Νοτιοκορεατών, που ανέρχεται σε 14% και 9% αντίστοιχα.

«Οι δασμοί δεν θα σταματήσουν τους Κινέζους»

Η κινεζική επέλαση σημειώθηκε παρά τους δασμούς που επέβαλε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα. «Οι δασμοί δεν θα σταματήσουν τους Κινέζους», δήλωσε ο Xing Zhou, εταίρος στη συμβουλευτική AlixPartners, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί ό,τι απομένει για την Κίνα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ δεν είναι προσβάσιμες για πολιτικούς λόγους.

Η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα

Ανάμεσα στο πλήθος κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που θα δεσπόζουν στο Μόναχο είναι η Hongqi -μάρκα που κάποτε προτιμούσε ο Πρόεδρος Μάο Τσε Τουνγκ- η οποία θα παρουσιάσει τα μοντέλα EHS5, EHS7 και EHS9 και θα ανακοινώσει το στρατηγικό της πλάνο για την Ευρώπη.

Εκ των πρωταγωνιστών και ο όμιλος Chery, κορυφαίος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, που θα λανσάρει τις μάρκες Omoda & Jaecoo στη Γερμανία, όπως και η BYD η οποία θα παρουσιάσει την premium μάρκα Denza και το προηγμένο plug-in hybrid Seal 6 DM-i.

Η κινεζική επέλαση δεν θα αφήσει την Ευρώπη χωρίς απάντηση. Η BMW «κατεβαίνει» με πρωταγωνιστή την iX3, το πρώτο δείγμα γραφής της πολυσυζητημένης Neue Klasse και των καινοτόμων τεχνολογιών που διευρύνουν το οπλοστάσιο των Βαυαρών.

Ούτε η Renault μένει με σταυρωμένα τα χέρια, λανσάροντας την 6η γενιά του δημοφιλούς Clio, ενώ η Mercedes παρουσιάζει την ολοκαίνουργια, αμιγώς ηλεκτρική GLC.

Η Volkswagen πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα συστήσει το κοινό με το συμπαγές με το αμιγώς ηλεκτρικό Polo, το οποίο αναμένεται το 2026 με τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η Opel θα έχει δυναμική παρουσία με το πρωτότυπο Corsa GSE, η Porsche με την ηλεκτρική Cayenne και η CUPRA με δύο δυνατά χαρτιά: το πρωτότυπο Tindaya που αποτυπώνει το νέο σχεδιαστικό της όραμα και το νέο Raval.

Έχει η Ευρώπη τα απαραίτητα αντανακλαστικά για να θωρακιστεί απέναντι στον γίγαντα της Ανατολής; Θα το δείξει το μέλλον.

Επικαλούμενο, πάντως, δηλώσεις του Nick Carey, διευθύνοντος συμβούλου στη συμβουλευτική Stax, το Reuters αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές άργησαν να ανταποκριθούν στην κινεζική πρόκληση. «Θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν σε μια ζωή με μικρότερο μερίδιο αγοράς, γιατί οι Κινέζοι ήρθαν για να μείνουν».