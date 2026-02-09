Η Ferrari στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με τη Luce: Και εγένετο φως

Η μάρκα από το Μαρανέλο αποκαλύπτει το εσωτερικό περιβάλλον του πρώτου της ηλεκτρικού αριστουργήματος, παντρεύοντας το παρελθόν με το παρόν και την τεχνολογία με την παράδοση.

Έτοιμη να εγκαινιάσει ένα ακόμα τολμηρό κεφάλαιο είναι η Ferrari, παρουσιάζοντας το μοντέλο που θα την εισάγει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη των τεχνικών χαρακτηριστικών του πρώτου 100% ηλεκτρικού προϊόντος της, η μάρκα από το Μαρανέλο αποκάλυψε το όνομά του, ενώ πρόσφερε στους φίλους της αυτοκίνησης μια «γεύση» από την καμπίνα.

Το μοντέλο θα ονομάζεται “Luce” – στα ιταλικά σημαίνει «φως» – και σύμφωνα με τη Ferrari αποτελεί «σύμβολο διαύγειας και έμπνευσης εκφράζοντας την προσέγγιση της μάρκας στην καινοτομία».

Η αποκάλυψη των νέων στοιχείων για το μοντέλο πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο, όπως αναφέρει η Ferrari, επιλέχθηκε διότι αποτελεί πυρήνα της τεχνολογίας και της σχεδίασης, αλλά και κοιτίδα της εμπειρίας χρήστης και σχεδιασμού interface.

«Με την τεχνολογία αιχμής, τη μοναδική σχεδίαση και τις κορυφαίες οδηγικές συγκινήσεις, ενώνει την αγωνιστική κληρονομιά της Ferrari, το διαχρονικό πνεύμα των σπορ αυτοκινήτων της και την εξελισσόμενη πραγματικότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής», επισημαίνει η Ferrari σχετικά με το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο της.

Η ιταλική μάρκα προσθέτει ότι καμπίνα έχει σχεδιαστεί ως ένας ενιαίος, καθαρός όγκος, με μορφές απλοποιημένες και με γνώμονα την ανόθευτη οδηγική εμπειρία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον που φαίνεται ήρεμο και ευρύχωρο, ενώ το hardware και το software εξελίχθηκαν παράλληλα, ώστε κάθε επιφάνεια να βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με το λογισμικό. Σημαντικά στοιχεία, όπως ο πίνακας οργάνων και η κεντρική κονσόλα είναι αυτοτελή και σαφώς οργανωμένα γύρω από χειριστήρια και οθόνες, ενισχύοντας την οδηγοκεντρική προσέγγιση και την εργονομία.

Επιπροσθέτως, κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με την ίδια προσοχή και ακρίβεια, ενώ όλα ενσωματώνονται αρμονικά, σχηματίζοντας ένα ενιαίο αισθητικό και λειτουργικό σύνολο. Κατά τις διαδικασίες παραγωγής, εφαρμόστηκαν προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε υλικό παρουσιάζεται στην πιο ανόθευτη μορφή του -κάτι που προσδίδει μια ταυτόχρονα μοντέρνα και διαχρονική αίσθηση, με υλικά που δεν είναι απλώς πολυτελή, αλλά πραγματικά αυθεντικά.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει το τριάκτινο τιμόνι, εμπνευσμένο από το κλασικό ξύλινο Nardi. Είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο κράμα αλουμινίου, κατεργασμένο σε μηχανές CNC και ανοδιωμένο για κορυφαία αντοχή και υφή. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κεντρική κονσόλα έχει το Multigraph: ένας μηχανισμός με τρεις αλουμινένιους δείκτες που λειτουργεί ως ρολόι, χρονογράφος, πυξίδα ή launch control, συνδυάζοντας την ωρολογοποιία με την τεχνολογία σε ένα στοιχείο που εκφράζει το πάθος και την αριστεία της μάρκας.

Στο επίκεντρο του εσωτερικού της Luce βρίσκεται και ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων που διαθέτει δύο επικαλυπτόμενες οθόνες LED, οι οποίες προσφέρουν ευκρινή γραφικά και ζωντανά χρώματα. Παράλληλα, ο πίνακας οργάνων, τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, κινείται μαζί με το τιμόνι, βελτιστοποιώντας το οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ συνδυάζει ψηφιακά και αναλογικά στοιχεία, αναδεικνύοντας περαιτέρω την προσπάθεια της Ferrari να πεντρέψει το παρόν με το παρελθόν.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Ferrari με την εταιρεία LoveFrom. Η αμερικανική εταιρεία ιδρύθηκε από τον σχεδιαστή Sir Jony Ive, ο οποίος εργάστηκε στην Apple για 27 χρόνια και βοήθησε στη γιγάντωση του τεχνολογικού κολοσσού με εμβήματικά προϊόντα όπως τα iPhone και iPod. Συνιδρυτής είναι ο Marc Newson, επίσης, πρώην σχεδιαστής στην Apple.

Η Ferrari Luce θα κινείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, δύο εμπρός απόδοσης 286 PS και ισάριθμοι πίσω οι οποίοι προσθέτουν 843 PS. Η συνδυαστική απόδοση, σε λειτουργία boost, θα υπερβαίνει τους 1.000 ίππους, επιτρέποντας στο μοντέλο να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ., προτού «τερματίσει» στα 310 χλμ./ώρα.