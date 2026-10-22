Η FIA κλείνει το «παραθυράκι» στους κανονισμούς του budget cap της Formula 1

Κλείνει ένα «παράθυρο» που επέτρεπε, στο πλαίσιο των ήδη περιορισμένων δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων της F1 και άλλων επιχειρηματικών μονάδων των εταιρειών, να αποκρύπτονται δαπάνες μέσα από προγράμματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τους αγώνες.

Tο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA ενέκρινε νέους κανονισμούς, με στόχο να αποτρέψει την απασχόληση προσωπικού που δεν ανήκει επισήμως στο πρόγραμμα της Formula 1 σε έργα που αφορούν το πρωτάθλημα.

Η ομοσπονδία πιθανότατα προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση επειδή ορισμένες ομάδες είχαν καταφέρει να αξιοποιούν προσωπικό και εγκαταστάσεις που είχαν επισήμως διατεθεί για άλλες δραστηριότητες, παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο προϋπολογισμού (budget cap).

Η απόφαση αποσκοπεί στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν και σε άλλες αγωνιστικές ή τεχνολογικές δραστηριότητες και εκείνων που ασχολούνται αποκλειστικά με τους αγώνες της Formula 1.

Παράλληλα, όμως, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων. Όσες ανήκουν σε μεγάλους ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει πλέον να λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία από τις μητρικές εταιρείες τους.

Στόχος των πέντε νέων άρθρων των λειτουργικών κανονισμών του 2027 είναι σαφής: να κλείσει ένα «παράθυρο» που επέτρεπε, στο πλαίσιο των ήδη περιορισμένων δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων της F1 και άλλων επιχειρηματικών μονάδων των εταιρειών, να αποκρύπτονται δαπάνες μέσα από προγράμματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τους αγώνες. Σε αυτά περιλαμβάνονται η εξέλιξη προϊόντων, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), η Formula E και η ιστιοπλοΐα.

Μέχρι σήμερα, ήταν δυνατόν ένας μηχανικός να μοιράζει τον χρόνο και την τεχνογνωσία του ανάμεσα σε δύο διαφορετικές δραστηριότητες, δηλώνοντας ποιο ποσοστό της εργασίας του αφορούσε τη Formula 1 και ποιο τα υπόλοιπα προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, μόνο το αντίστοιχο ποσοστό του κόστους του επιβάρυνε το ανώτατο όριο προϋπολογισμού.

Πλέον, η FIA προχωρά πολύ πιο πέρα, επιβάλλοντας ουσιαστικό διαχωρισμό της Formula 1 από όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Οι περιορισμοί αφορούν σημαντικούς τεχνολογικούς πόρους, όπως οι προσομοιωτές, οι αεροδυναμικές σήραγγες, οι πάγκοι δοκιμών, τα κέντρα δεδομένων και τα συστήματα πληροφορικής, σημειώνει το motorsport.com.

Τα νέα μέτρα διαχωρισμού προβλέπουν ότι το προσωπικό που δεν εργάζεται για τη Formula 1 δεν θα επιτρέπεται να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις των ομάδων F1. Αντίστοιχα, όσοι απασχολούνται στις δραστηριότητες του πρωταθλήματος δεν θα μπορούν να επισκέπτονται τους συναδέλφους τους σε άλλα τμήματα της εταιρείας.

Η μετακίνηση εργαζομένων από την ομάδα της Formula 1 σε άλλον τομέα της εταιρείας δεν θα μπορεί πλέον να γίνεται απευθείας. Θα απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα νέα καθήκοντά τους. Παράλληλα, θα απενεργοποιούνται η εταιρική τους κάρτα πρόσβασης και ο επαγγελματικός τους λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, ένας εργαζόμενος που αποχωρεί από την ομάδα δεν θα μπορεί να επιστρέψει σε αυτήν πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι όσοι εργάζονται σε προγράμματα εκτός Formula 1 και επιθυμούν να μετακινηθούν στην ομάδα F1 θα πρέπει επίσης να περάσουν από μια περίοδο αναμονής τριών μηνών, κατά την οποία δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε καμία δραστηριότητα της εταιρείας.

Κατά συνέπεια, η ομάδα της Formula 1 αναμένεται να μετατραπεί σε ένα είδος «φρουρίου» μέσα στις εγκαταστάσεις του ίδιου του κατασκευαστή.

Οι νέοι κανονισμοί εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και του συνολικού κόστους λειτουργίας. Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων που δεν σχετίζονται με τη Formula 1 θα αναγκαστούν να αναζητήσουν προσωπικό εκτός των υφιστάμενων ομάδων, ενώ τα επιμέρους προγράμματα θα χάσουν συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένες.