Η Ford ανεβάζει ταχύτητα στην Ευρώπη με 5 νέα μοντέλα – Τα σχέδιά της

Η Ford ενδυναμώνει τον τομέα των επιβατικών της οχημάτων με την παρουσίαση πέντε ολοκαίνουργιων multi-energy μοντέλων, συνδυάζοντας το DNA της μάρκας στα οχήματα off-road με μια κληρονομιά ενός αιώνα στους αγώνες. Δύο είναι προσθήκες που θα κάνει στον στόλο επαγγελματικών της.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με το δίκτυο εμπόρων και τους συνεργάτες της, η Ford ξεδίπλωσε τη νέα, δυναμική στρατηγική της για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πλάνο που εκτείνεται στην επόμενη τριετία, το οποίο περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό της γκάμας της με καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογικές λύσεις, τόσο για τον επαγγελματικό όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαχρονική προσήλωσή της στην υποστήριξη των Ευρωπαίων οδηγών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Μια νέα εποχή για τα επιβατικά μοντέλα της Ford

Η Ford διαθέτει μία αγωνιστική κληρονομιά μεγαλύτερη του ενός αιώνα, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στους αγώνες ράλι, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Ευρώπη. Συνδυάζοντας το «εκτός δρόμου» DNA με την απαράμιλλη απόδοση στην άσφαλτο, η νέα ευρωπαϊκή γκάμ Ford θα προσφέρει multi-energy οχήματα στα οποία τα παραπάνω στοιχεία θα συνυπάρχουν μαζί με χαρακτηριστικά όπως ο απόλυτος έλεγχος και η ακρίβεια χειρισμού. Αυτά τα οχήματα θα είναι σχεδιασμένα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων.

Έως το τέλος του 2029, η Ford θα παρουσιάσει πέντε ολοκαίνουργια επιβατικά μοντέλα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για την Ευρώπη:

– Το νέο μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Bronco έρχεται στην Ευρώπη και θα κατασκευάζεται από το 2028 στη Βαλένθια της Ισπανίας

– Ένα ηλεκτρικό χατσμπακ για το Β-segment

– Ένα μικρό ηλεκτρικό SUV με σχεδιαστική φιλοσοφία και δυναμική συμπεριφορά εμπνευσμένες από τους αγώνες ράλι, ιδανικό για αστική χρήση.

– Δύο επιπλέον crossover μοντέλα με αγωνιστικές καταβολές θα συμπληρώσουν τη νέα γκάμα έως τα τέλη του 2029.

Η Ford Pro εξελίσσεται

Η Ford Pro, η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα έτη, εξελίσσεται από κατασκευαστή οχημάτων σε απαραίτητο συνεργάτη παραγωγικότητας για

επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αξιοποιώντας λογισμικό και υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας κάθε οχήματος.

Η στρατηγική αυτή υποστηρίζει τον παγκόσμιο στόχο της Ford ώστε το 25% των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) της Ford Pro να προέρχεται από λογισμικό και υπηρεσίες. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνδρομές λογισμικού επί πληρωμή αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 30% και έφτασαν τις 879.000, με μικτά περιθώρια κέρδους άνω του 50%.

Η Ford Pro διευρύνει επίσης τη γκάμα της με δύο νέα οχήματα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για διαφορετικές, αλλά εξίσου απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις: το Ford Ranger Super Duty και το νέο Transit City.