Η Ford και η Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους – Τι προβλέπει η συμφωνία

Η Ford και η Geely ανακοίνωσαν πως συνεργάζονται για τη δημιουργία κοινοπραξίας στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας με στόχο την παραγωγή μιας νέας γενιάς multi-energy οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Μια νέα εποχή ανατέλλει για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η Ford και η Geely ανακοίνωσαν επίσημα τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με επίκεντρο την Ευρώπη.

Η νέα αυτή συμφωνία θα έχει ως παραγωγική της βάση το ιστορικό και υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Αρχή από το 2027

Η συμφωνία διαμορφώνει ένα σαφές μετοχικό και διοικητικό πλαίσιο, στο οποίο η Ford θα κατέχει την πλειοψηφία με ποσοστό 66%, ενώ η Geely θα διατηρεί το υπόλοιπο 34%. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού που χρονολογούνται από το 2010, όταν η Ford μεταβίβασε τη Volvo Cars στον κινεζικό όμιλο.

Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, η κοινοπραξία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, ενώ τα πρώτα νέα οχήματα αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028.

Συνεχίζεται εκεί η παραγωγή του Kuga

Το εργοστάσιο της Βαλένθια, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1976, μετασχηματίζεται σε ένα ισχυρό, κοινό κέντρο παραγωγής υψηλής τεχνολογίας για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με δυνητική ετήσια δυναμικότητα που αγγίζει τα 500.000 οχήματα.

Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη της νέας παραγωγικής δραστηριότητας, το εργοστάσιο θα συνεχίσει αδιάλειπτα την κατασκευή του Ford Kuga.

Τα σχεδία της Ford και της Geely για το εργοστάσιο

Στο πεδίο των νέων μοντέλων, η κοινοπραξία θα συνδυάσει τη μηχανολογική και κατασκευαστική τεχνογνωσία των δύο εταιρειών για την παραγωγή μιας ευρείας γκάμας επιβατικών οχημάτων. Για τη Ford, πέρα από τη συνέχιση της παραγωγής του Kuga, το 2028 θα ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου SUV της οικογένειας Bronco.

Παράλληλα, το 2028 θα παρουσιαστεί ένα νέο οικογενειακό crossover multi-energy μοντέλο, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Ford και εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Geely, αποτελώντας μέρος του πλάνου της για την παρουσίαση πέντε νέων multi-energy οχημάτων στην Ευρώπη έως το 2029.

Από την πλευρά της, η Geely Auto σχεδιάζει να κατασκευάζει στη Βαλένθια δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της για επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά, με τα πρώτα αυτά μοντέλα να αναμένονται επίσης στη γραμμή παραγωγής το 2028.