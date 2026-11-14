Η Ford Mustang Cobra επιστρέφει! (video)

Η Ford δημοσίεσε ένα teaser που προλογίζει την επιστροφή του ονόματος Cobra στην γκάμα της Mustang.

Η Ford Performance είναι έτοιμη να αναστατώσει ξανά τους λάτρεις των αμερικανικών muscle cars, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο βαριά και ιστορικά ονόματα που έχει συνδεθεί με τη Mustang: το Cobra.

Η αρχή έγινε μέσα από ένα σύντομο αλλά άκρως αινιγματικό teaser που δημοσίευσε η Ford Racing. Στο βίντεο, η εταιρεία υπόσχεται πως το αυτοκίνητο θα έχει «καρδιά γεννημένη από τους αγώνες» (all-motor heart born from racing), αφήνοντας να εννοηθεί ότι το νέο μοντέλο θα απορρίψει την υπερτροφοδότηση και θα ποντάρει σε κάποιον ατμοσφαιρικό κινητήρα.

Αν και δεν αποκαλύπτονται πολλές λεπτομέρειες για τη σχεδίαση ή τις τεχνικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου, η Ford ενημερώνει το κοινό πως η συνέχεια της ιστορίας θα δοθεί εντός του 2027. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι την παρουσίαση του αυτοκινήτου και την ανακοίνωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών.

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Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν η νέα Mustang Cobra θα είναι ένα αυτόνομο μοντέλο, μια ειδική έκδοση της Mustang ή αν θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας, πάνω από την Dark Horse.

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Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως μέσα στο μηχανοστάσιο θα τοποθετηθεί ένας υψηλόστροφος ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας, ο οποίος θα συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και θα αποδίδει πάνω από 600 ίππους.