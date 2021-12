Η Ford τριπλασιάζει την παραγωγή της Mustang Mach-E

Η νέα Mustang Mach-E αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη Ford στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων γνωρίζοντας έως τώρα σημαντική – τηρουμένων των αναλογίων – εμπορική απήχηση που τα προσεχή δύο χρόνια προβλέπεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Για το λόγο αυτό η μπλε οβάλ εταιρεία σκοπεύει να τριπλασιάσει την παραγωγή της Mustang Mach-E σε πάνω από 200.000 μονάδες ετησίως έως το 2023, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο χθες ο Διευθύνων Σύμβουλός της Ford, Jim Farley.

It’s hard to produce Mustang Mach-Es fast enough to meet the incredible demand, but we are sure going to try. So starting in 2022 we are increasing production and expect to reach 200,000+ units per year for North America & Europe by 2023. That’s 3x our 2021 output. ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/xSMbuHxdEN

— Jim Farley (@jimfarley98) December 10, 2021