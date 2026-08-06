Η General Motors θα λανσάρει νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Η General Motors ανακοίνωσε πέρσι ότι το bot Gemini AI θα κυκλοφορούσε φέτος σε εκατομμύρια οχήματα Model Year 2022 και νεότερα.

Η General Motors σχεδιάζει να λανσάρει ένα ιδιόκτητο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντός οχήματος, το οποίο θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στους πελάτες της, αργότερα φέτος.

Ο νέος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της GM αναμένεται να είναι πιο ενσωματωμένος με το όχημα λόγω των δυνατοτήτων του και τις πληροφορίες τηλεματικής, από τον πρόσφατα λανσαρισμένο βοηθό Gemini AI της Google, σύμφωνα με την Anna Santos, διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων φωνής και τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης της GM.

«Αργότερα φέτος, θα λανσάρουμε έναν πιο βαθιά ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει τη συνομιλία με τη γνώση του οχήματος της GM και την ευφυΐα OnStar για να δημιουργήσει αυτές τις δυνατότητες που ξεπερνούν αυτό που μπορεί να κάνει ένας βοηθός γενικής χρήσης», δήλωσε στο CNBC.

Η GM ανακοίνωσε πέρσι ότι το bot Gemini AI θα κυκλοφορούσε φέτος σε εκατομμύρια οχήματα Model Year 2022 και νεότερα, ακολουθούμενο από έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της GM, αλλά δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνολογία.

Η Santos δήλωσε ότι ο νέος βοηθός της GM, του οποίου το όνομα αρνήθηκε να αποκαλύψει, θα είναι σε θέση να «κατανοήσει καλύτερα το όχημα, την οδήγηση και τις ανάγκες των πελατών μας και να κάνει την καθημερινή χρήση απλούστερη».

Με το Gemini, οι πελάτες μπορούν να μιλούν χωρίς να απομνημονεύουν εντολές ή να επαναλαμβάνουν συμφραζόμενα. Αρχίζει επίσης να προσφέρει «ζωντανές συνεδρίες» στις οποίες το bot θα μιλάει ή θα παίζει παιχνίδια.

Μπορεί επίσης να ελέγχει ορισμένες πτυχές των οχημάτων της GM, όπως τη θερμοκρασία και τα χειριστήρια ραδιοφώνου, αλλά γενικά λειτουργεί όπως θα έκανε και μέσω τηλεφώνου.

«Αυτή είναι η αρχή ενός ευρύτερου ταξιδιού τεχνητής νοημοσύνης για εμάς», δήλωσε η Santos. «Υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη που απλώς κάθεται στο πάνω μέρος του οχήματος, πρόσθεσε».