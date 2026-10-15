Η General Motors ξεκινά να φτιάχνει pick-up χωρίς καμπίνα και τιμόνι – Ο λόγος

Το όχημα μπορεί να μεταφέρει προμήθειες, να απομακρύνει στρατεύματα ή ακόμα και να στοχεύει εχθρικά drones.

Το Chevrolet Silverado 3500HD διαθέτει ήδη πλούσιες δυνατότητες: ρυμουλκεί, μεταφέρει φορτία και έχει τόσο επιβλητική και μυώδη εμφάνιση, που πολλοί το αγοράζουν απλώς για να υιοθετήσουν την εικόνα ενός εργάτη. Τώρα, η GM Defense εκτιμά ότι το όχημα μπορεί να μεταφέρει προμήθειες σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, χωρίς να απαιτείται οδηγός ή καν καμπίνα.

Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο πρωτότυπο μη επανδρωμένο φορτηγό, με τις δοκιμές λειτουργίας να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με την εταιρεία, το όχημα μπορεί να μεταφέρει προμήθειες, να απομακρύνει στρατεύματα ή ακόμα και να στοχεύει εχθρικά drones.

Το πρωτότυπο φορτηγό, γνωστό ως Unmanned Ground Vehicle (UGV) –δηλαδή μη επανδρωμένο επίγειο όχημα–, παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Ένωσης Στρατού των ΗΠΑ (Association of the United States Army) στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την GM Defense, βασίζεται στην πλατφόρμα τύπου «skateboard» του Silverado 3500HD (με διπλούς τροχούς στον πίσω άξονα) και υποστηρίζει αθόρυβες επιχειρήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και τη διακομιδή τραυματιών. Αν και τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να παραπέμπουν σε ηλεκτρικό όχημα, το σύστημα κίνησης είναι πιο σύνθετο.

Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας

Η ιδέα φαντάζει αναμφίβολα κάπως παράξενη χωρίς καμπίνα, ωστόσο αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση βάρους. Σύμφωνα με το DefenseDaily, το φορτηγό μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο περίπου 3.630 κιλών και διαθέτει αποθηκευμένη ενέργεια 102 kWh. Η ύπαρξη καμπίνας θα περιόριζε τη μεταφορική ικανότητα, ενώ το επιπλέον βάρος θα μείωνε επίσης τη συνολική αυτονομία. Παρ’ όλα αυτά, η General Motors δήλωσε στο CarScoops ότι το όχημα χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος όμως λειτουργεί συμπληρωματικά στο σύστημα κίνησης.

Συγκεκριμένα, διευκρίνησε ότι «πρόκειται για κινητήρα εσωτερικής καύσης με διάταξη λήψης ισχύος (PTO) που φορτίζει το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (RESS) –το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή ισχύος σε εξωτερικές συσκευές».

Με απλούστερα λόγια, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνδέεται με μια μονάδα λήψης ισχύος (PTO). Η μονάδα αυτή μπορεί να φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία με τη σειρά της έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί με ενέργεια άλλον εξοπλισμό. Δεδομένης της ανάγκης για αθόρυβη λειτουργία σε επιχειρησιακό περιβάλλον, πρόκειται για μια εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη λύση.

Μια οικεία πλατφόρμα

Η General Motors κατασκευάζει ήδη οχήματα ειδικά για τον στρατό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξει εξαρτήματα από το μηδέν για κάθε πτυχή του UGV. Μάλιστα, δεδομένου ότι παράγει ήδη οχήματα τόσο για τον στρατό όσο και για τους απλούς πολίτες, προσβλέπει στην αξιοποίηση ολόκληρης της εφοδιαστικής της αλυσίδας για το εν λόγω έργο. «Δεν ξεκινάμε από λευκό χαρτί», δήλωσε ο πρόεδρος της GM Defense, Steve DuMont. Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο, καθώς ο Στρατός φαίνεται να αναθεώρησε τις απαιτήσεις του, αυξάνοντας τον αριθμό των οχημάτων από 649 σε περίπου 12.000.

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που η GM χαρακτήρισε ως στενή συνεργασία με «τον πελάτη», η εταιρεία ανέπτυξε αυτό που αποκαλεί «Πρωτότυπο Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων για Ομάδα Πεζικού» (Infantry Squad Vehicle Utility Prototype).

Στη συνέχεια, παρέδωσε επτά οχήματα και σχεδίασε μια «ευέλικτη παραλλαγή για πέντε στρατιώτες», η οποία αναμένεται να διατεθεί σε περίπου 39 ενεργές ταξιαρχίες. Με λίγα λόγια, η GM κινείται με ταχείς ρυθμούς για να εφοδιάσει τον στρατό με οχήματα που καλύπτουν πολύ συγκεκριμένες -και ενίοτε ταχέως μεταβαλλόμενες- ανάγκες. Η εταιρεία ελπίζει να προχωρήσει σε δοκιμές του μη επανδρωμένου επίγειου οχήματος (UGV) εντός του επόμενου έτους. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν θα διαθέτει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την κατάρριψη drones.