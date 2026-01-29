Η Genesis διερευνά το σχεδιαστικό της μέλλον

Δύο ενδιαφέροντα πρωτότυπα αποκάλυψε η Genesis σε μια προσπάθεια να «ανακαλύψει» νέους ορίζοντες στον τομέα της σχεδίασης.

Η Genesis, η πολυτελής μάρκα του Hyundai Motor Group, συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις με μια σειρά από πρωτότυπα που παρουσιάζει, τα οποία έρχονται να διερευνήσουν την σχεδιαστική κατεύθυνση των μελλοντικών της οχημάτων – που όπως όλα δείχνουν θα υπερβαίνουν τα συνήθη όρια των παραδοσιακών SUV και σεντάν αυτοκινήτων.

Το πλέον εντυπωσιακό από τα πιο πρόσφατα πρωτότυπα της μάρκας είναι ένα μίνι βαν που φέρει την ονομασία Jet On Wheels. Σε αντίθεση με τα κλασικά μοντέλα του είδους, αυτό το concept car μοιάζει να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας ξεχωρίζοντας σε επίπεδο αισθητικής για τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος, την ενιαία γραμμή αμαξώματος (single-box) και την έντονη κλίση όσον αφορά το παρμπρίζ, το σχήμα του οποίου παραπέμπει σε κατασκευές της δεκαετίας του 1990.

Με μεγάλους τροχούς, λεπτά φωτιστικά σώματα και εκτεταμένες επιφάνειες από γυαλί στο πίσω μέρος, το Jet On Wheels δείχνει να εκφράζει μια νέα προσέγγιση για το πως μπορεί να μοιάζει στο εγγύς μέλλον ένα μίνι βαν πολυτελείας. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν σχέδια για την ένταξή του στη γραμμή παραγωγής της Genesis.

Μαζί με το Jet On Wheels, η Genesis αποκάλυψε επίσης σκίτσα από ένα SUV με την ονομασία JH Concept, το οποίο τροφοδοτείται από ένα σύστημα κίνησης που καταναλώνει υδρογόνο. Πρόκειται για μια σχεδιαστική μελέτη που δείχνει ότι η εταιρεία εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα παραγωγής ενός τέτοιου οχήματος, δανειζόμενο τεχνολογία από τα ήδη γνωστά συστήματα καυσίμου υδρογόνου του Hyundai Motor Group.

Σχεδιαστικά, σημείο αναφοράς εδώ είναι η χαρακτηριστική μάσκα Crest Grille, η οποία είναι τοποθετημένη ασυνήθιστα χαμηλά, ενώ τα λεπτά φωτιστικά σώματα και τα frameless παράθυρα εντείνουν την high tech εικόνα του πρωτοτύπου.