Η Γερμανία επενδύει στο υδρογόνο για τις βαριές μεταφορές

Η Γερμανία διαθέτει 220 εκατ. ευρώ για την επιτάχυνση της τεχνολογίας υδρογόνου στις βαριές μεταφορές, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος, καθώς οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι σήμερα η οδήγηση 100 χλμ. με υδρογόνο κοστίζει 64 ευρώ, σε σύγκριση με τα 49 ευρώ για το ντίζελ.

Η χρηματοδότηση στοχεύει τόσο σε υποδομές ανεφοδιασμού όσο και σε φορτηγά που κινούνται με υδρογόνο, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου πανεθνικού δικτύου για επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR) της ΕΕ.

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα υποστηρίξει την κατασκευή σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου, καθώς και φορτηγών που κινούνται με κυψέλες καυσίμου ή κινητήρες καύσης υδρογόνου, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρεται στο σχέδιο ως τη δημιουργία ενός «πανεθνικού αρχικού δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου για επαγγελματικά οχήματα».

Το δίκτυο υδρογόνου της Γερμανίας έχει συρρικνωθεί τον τελευταίο χρόνο: Η H2 Mobility κλείνει 22 δημόσιους σταθμούς 700 bar το 2025, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής μετατόπισης από μη τακτικά χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις επιβατικών αυτοκινήτων προς υποδομές βαρέων οχημάτων. Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης ως τις 31 Μαΐου 2026. Το σχέδιο δεν επικεντρώνεται σε μεμονωμένες επενδύσεις, αλλά σε συνδυασμένα έργα. Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τόσο έναν σταθμό ανεφοδιασμού όσο και έναν στόλο φορτηγών υδρογόνου, διασφαλίζοντας ότι η υποδομή χρησιμοποιείται από την αρχή, ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν εγγυημένη πρόσβαση στον ανεφοδιασμό. Συνολικά, αναμένεται να υποστηριχθούν έως και 40 σταθμοί ανεφοδιασμού και περίπου 400 οχήματα, αν και ο τελικός αριθμός θα εξαρτηθεί από την επιλογή του έργου.

Η οικονομική υποστήριξη είναι σημαντική. Οι σταθμοί ανεφοδιασμού υδρογόνου μπορούν να λάβουν έως και 50% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 4 εκατ. ευρώ. Για τα οχήματα που κινούνται με υδρογόνο, μπορεί να επιδοτηθεί ως και 80% του πρόσθετου επενδυτικού κόστους, σε σύγκριση με τα φορτηγά ντίζελ. Το υδρογόνο θεωρείται ως μία από τις πιθανές λύσεις για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, ιδίως λόγω των γρήγορων χρόνων ανεφοδιασμού και της αυτονομίας οδήγησης συνήθως μεταξύ 400 και 800 χιλιομέτρων.

Αρκετοί κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των MAN και Mercedes-Benz, ήδη αναπτύσσουν ή προσφέρουν λύσεις για φορτηγά υδρογόνου. Ωστόσο, το κόστος παραμένει μια βασική πρόκληση. Το υδρογόνο είναι επί του παρόντος σημαντικά πιο ακριβό από το ντίζελ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η οδήγηση 100 χιλιομέτρων με υδρογόνο κοστίζει περίπου 64 ευρώ, σε σύγκριση με 49 ευρώ για το ντίζελ. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης έρχεται καθώς η Γερμανία επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου και να καλύψει το χάσμα με τους στόχους της ΕΕ, ιδίως κατά μήκος βασικών εμπορευματικών διαδρόμων.