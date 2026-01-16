Η Γερμανία βάζει τα ηλεκτρικά ξανά στην πρίζα – Νέες επιδοτήσεις έως 6.000 ευρώ

Η ασθενής διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη Γερμανία φαίνεται ότι οδηγεί την κυβέρνηση στην επαναφορά των επιδοτήσεων.

Επιδοτήσεις έως 6.000 ευρώ για την αγορά νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαίνεται ότι θα προσφέρει η Γερμανία σε οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την υποτονική ζήτηση που πλήττει την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

Ειδικότερα, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει νέες επιδοτήσεις ύψους μεταξύ 1.500 και 6.000 ευρώ, έγραψε η Bild, επικαλούμενη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε τυχόν απαιτήσεις για τοπική παραγωγή για την εξασφάλιση της επιδότησης.

Η λειτουργία της ιστοσελίδας για τις αιτήσεις φαίνεται ότι είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Μάιο, ενώ οι επιδοτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν αναδρομικά για νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών ΙΧ από την 1η Ιανουαρίου.

«Τα κεφάλαια είναι επαρκή για περίπου 800.000 οχήματα τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Carsten Schneider, σύμφωνα με την Bild.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η γερμανική κυβέρνηση, υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz, συμφώνησε για νέες επιδοτήσεις, διαθέτοντας τρία δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις ηλεκτρικών οχημάτων για την περίοδο 2026–2029.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να αυξήσουν τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κατά 17% το 2026, φτάνοντας σχεδόν το ένα εκατομμύριο.

Στα τέλη του 2023 η Γερμανία είχε καταργήσει τις επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών ΙΧ, με αποτέλεσμα το επόμενο έτος να σημειωθεί πτώση 27,4% στις ταξινομήσεις σχετικής τεχνολογίας μοντέλων.

Με πληροφορίες από Reuters