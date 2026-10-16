Η γερμανική μάρκα που πουλάει 164.890 αυτοκίνητα τον μήνα – 1 στα 3 ειναι ηλεκτρικά

H γερμανική αυτή μάρκα καταγράφει άνοδο στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα θετική είναι και η παρουσία της στην Ελλάδα.