Η γερμανική μάρκα που πουλάει 164.890 αυτοκίνητα τον μήνα – 1 στα 3 ειναι ηλεκτρικά

H γερμανική αυτή μάρκα καταγράφει άνοδο στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα θετική είναι και η παρουσία της στην Ελλάδα.
Το τοπίο στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου παραμένει εξαιρετικά ρευστό, αφού οι προκλήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Η μετάβαση προς τις νέες μορφές κινητικότητας και οι γεωπολιτικές αναταράξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, όμως παρά τις συνθήκες αυτές, ορισμένες εταιρείες καταφέρνουν να σημειώνουν σταθερή πορεία, οδηγώντας τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.
Στη γηραιά ήπειρο, η αλλαγή νοοτροπίας των καταναλωτών αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στα νούμερα. Τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ρύπων έχουν σταματήσει να αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση για το μέλλον, αλλά κερδίζουν με γοργούς ρυθμούς τη μερίδα του λέοντος. Η στροφή του κοινού προς τα ηλεκτρικά είναι εμφανής σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Κακά τα ψέμματα, η άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του diesel βοηθά καθοριστικά σε αυτό.
Η BMW μοιάζει να ανταποκρίνεται θετικά στις παραπάνω προσκλήσεις. Η φίρμα από το Μόναχο ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του έτους παραδίδοντας σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα (1.483.960 αυτοκίνητα συγκεκριμένα), επίδοση που μεταφράζεται στον εντυπωσιακό ρυθμό των 164.890 αυτοκινήτων κάθε μήνα. Η αύξηση σε πωλήσεις ανήλθε σε 1,4% στην Ευρώπη και 4,3% στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, το 34,7% των συνολικών της παραδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά αφορούσε αυτοκίνητα με αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, δηλαδή πάνω από 1 στα 3 αυτοκίνητα που βγήκαν από τις εκθέσεις της ήταν οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Η BMW στην Ελλάδα
Η δυναμική αυτή έχει αποτελέσματα και στην Ελλάδα, όπου η γερμανική εταιρεία κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις των αγοραστών. Τον Σεπτέμβριο, η μάρκα σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση του συνολικού πίνακα ταξινομήσεων της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κατηγορία των premium αυτοκινήτων το 2026.
Βασικοί πυλώνες αυτής της επιτυχίας επί ελληνικού εδάφους είναι η Σειρά 1, το best-seller αυτοκίνητο στο C-segment και η X1, ένα από τα πιο δημοφιλή οικογενειακά SUV της αγοράς.
Οι επιδόσεις του BMW Group
Το BMW Group αύξησε τις πωλήσεις του στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κατά το πρώτο 9μηνο του έτους, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην κινεζική αγορά. Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4,5%, ενώ στις ΗΠΑ η αύξηση ανήλθε σε 3,4%. Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, το BMW Group παρέδωσε περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας μικρή μείωση των πωλήσεων κατά 4,9%.