Πέρα από τα συνηθισμένα SUV με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα, η Honda φαίνεται ότι ετοιμάζει μια πιο άγρια εκδοχή, που θα εστιάζει σε off road συνθήκες.

Τα SUV να είναι κυρίαρχα στην αγορά και αυτό διότι έχουν έναν πολυσχιδή χαρακτήρα που τους επιτρέπει να έχουν ένα ευρύ πεδίο δράσης. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που τα έχει καταστήσει και πρώτα σε πωλήσεις.

Έτσι, εφόσον ο στόχος είναι ο μεγάλος όγκος πωλήσεων, οι κατασκευαστές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι που δεν ισχύει όμως και για την Honda, η οποία φαίνεται ότι ετοιμάζει ένα πιο σκληροπυρηνικό μοντέλο, που θα διακρίνεται για τις off-road δυνατότητές του.

Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ιαπωνία και θέλουν την Honda να σχεδιάζει τον αντίπαλο του Toyota Land Cruiser. Η κίνηση αυτή θα συνοδεύεται με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ιαπωνικής φίρμας, σχετικά με τα ηλεκτρικά μοντέλα, που θα δώσει ξανά πνοή σε υβριδικά.

Παράλληλα, το επερχόμενο αυτό μοντέλο θα βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα για μεγάλα αυτοκίνητα, με δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των υβριδικών συστημάτων. Το μεγάλο SUV που αναμένεται θα εφοδιάζεται με ένα υβριδικό σύνολο, που περιλαμβάνει έναν μεγάλο V6 κινητήρα.

Με αυτό το μεγάλο SUV μοντέλο που θα έχει ξεκάθαρα off road χαρακτήρα, η Honda στοχεύει σε αγορές που έχουν απαιτήσεις σε ανάλογα μοντέλα, όπως αυτή της Βορείου Αμερικής. Κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις πωλήσεις ανάλογων οχημάτων, όπως, μεταξύ άλλων, τα Toyota Land Cruiser, Lexus GX, Nissan Patrol, που πηγαίνουν πολύ καλά σε επίπεδο ζήτησης, γιατί μπορούν να κινηθούν σε απαιτητικά εδάφη χωρίς πρόβλημα.

Φυσικά σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν φωτογραφίες (ενδεικτική του θέματος Honda Pilot) και επίσημα τεχνικά στοιχεία σχετικά με το μεγάλο επερχόμενο off road μοντέλο της Honda και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να γίνει η σχετική ανακοίνωση από τους Ιάπωνες.