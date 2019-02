Η Honda εξασφάλισε την προμήθεια μπαταριών για περίπου 1 εκ. οχήματα

Η νέα συμφωνία που υπεγράφη από τη Honda και την κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) έρχεται να αποδείξει με τον πλέον πειστικό τρόπο πως οι Ιάπωνες ετοιμάζονται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην κατηγορία των Zero Emission Vehicles. Όπως ανακοινώθηκε στο Τόκιο πριν λίγα μόλις 24ώρα, η Honda θα συνεργαστεί στενά με την CALT, με την τελευταία να προμηθεύει την πρώτη με μπαταρίες ιόντων λιθίου συνολικής χωρητικότητας 56 GWh από σήμερα έως και το 2027.

Με δεδομένο ότι η μέση χωρητικότητα ενός μικρο-μεσαίου ηλεκτρικού αυτοκινήτου κυμαίνεται από 50 έως και 60 kWh, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως τα 56 GWh επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών σε βάθος 8ετίας για σχεδόν 1.000.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Και για να έχει κανείς ένα απτό μέτρο σύγκρισης των παραπάνω μεγεθών, αξίζει να σημειωθεί πως με δεδομένες τις τρέχουσες πωλήσεις της, η χωρητικότητα των μπαταριών που χρησιμοποιεί ανά έτος η αμερικανική Tesla ανέρχεται στα 25 GWh.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η CALT αναφέρει για τη συμφωνία με τη Honda τα εξής:

«Η Honda και η CATL έχουν συνεργαστεί στενά σε προηγμένες λύσεις μπαταριών για τις μελλοντικές εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων της Honda. Στο μέλλον, θα υποστηρίξουμε τη Honda όχι μόνο στην Κίνα και στην Ιαπωνία, αλλά και για να δημιουργήσουμε κορυφαία ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές παγκοσμίως»._Χ.Α.