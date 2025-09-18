Η Hyundai αποκάλυψε το όραμά της για το 2030 – Νέα μοντέλα, αυξημένη παραγωγή και προηγμένες τεχνολογίες

Στόχος του νοτιοκορεάτικου brand τα ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια εξηλεκτρισμένων οχημάτων, η εγχώρια παραγωγή σε βασικές αγορές και η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών.

Ριζική επέκταση προϊόντων, αριστεία στην παραγωγή και τεχνολογική καινοτομία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της Hyundai Motor το οποίο καθορίζει τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της, όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο CEO Investor Day που πραγματοποιήθηκε εκτός Κορέας.

Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, José Muñoz, περιέγραψε τα στάδια μετασχηματισμού της Hyundai Motor σε ηγέτη της παγκόσμιας κινητικότητας με πυλώνες τη στρατηγική επέκταση προϊόντων, τις πρωτοποριακές τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και τις δυνατότητες που βασίζονται στο λογισμικό, οι οποίες θα επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία του αυτοκινήτου.

Η Hyundai Motor διατύπωσε ξανά τη δέσμευσή της για επίτευξη 5,55 εκατομμυρίων παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων έως το 2030. Τα εξηλεκτρισμένα οχήματα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών πωλήσεων, φτάνοντας τις 3,3 εκατομμύρια μονάδες, με σημαντική ανάπτυξη σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Κορέα.

Επέκταση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων

Η εταιρεία θα επεκτείνει τη γκάμα των υβριδικών της σε περισσότερα από 18 μοντέλα έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής σχετικής τεχνολογίας μοντέλων με το έμβλημα της Genesis από το 2026.

Η Hyundai Motor θα λανσάρει το πρώτο μεσαίου μεγέθους pick-up της στη Βόρεια Αμερική πριν το 2030, στοχεύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της βιομηχανίας.

Η στρατηγική με επίκεντρο τα αμιγώς ηλεκτρικά προϊόντα θα περιλαμβάνει μοντέλα προσαρμοσμένα σε κάθε περιφέρεια. Ειδικότερα:

Το Ioniq 3 θα στοχεύει τους Ευρωπαίους πελάτες μαζικής αγοράς με συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment) νέας γενιάς.

θα στοχεύει τους Ευρωπαίους πελάτες μαζικής αγοράς με συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment) νέας γενιάς. Η Ινδία θα αποκτήσει το πρώτο ηλεκτρικό όχημα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις τοπικές ανάγκες, με υποστήριξη από μια εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα.

θα αποκτήσει το πρώτο ηλεκτρικό όχημα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις τοπικές ανάγκες, με υποστήριξη από μια εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα. Η Κίνα θα υποδεχθεί το SUV Elexio και ένα ηλεκτρικό sedan κατηγορίας C, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευση της στην κινεζική αγορά.

Αυτές οι προσθήκες θα συμπληρώσουν τη σημερινή ηλεκτρική γκάμα που απαρτίζεται από μοντέλα όπως τα Ioniq 5, Ioniq 6 και Ioniq 9 — προσφέροντας πλήρες φάσμα επιλογών σε καταναλωτές ανά τον κόσμο.

Επιπροσθέτως, το 2027, η Hyundai θα λανσάρει ηλεκτρικά με εκτεταμένης αυτονομίας, δηλαδή με range extender, (EREVs) που θα χρησιμοποιούν μπαταρίες και κινητήρες υψηλών επιδόσεων, με αυτονομία άνω των 960 χλμ., μέσω βελτιστοποιημένης ενσωμάτωσης μπαταρίας–κινητήρα.

Η σειρά υψηλών επιδόσεων N θα επεκταθεί σε περισσότερα από επτά μοντέλα έως το 2030, στοχεύοντας σε πάνω από 100.000 παγκόσμιες πωλήσεις. Το ολοκαίνουργιο Ioniq 6 N θα εισαγάγει ένα νέο παράδειγμα για τα EV υψηλών επιδόσεων, με τρεις λειτουργίας βελτιστοποίησης θερμοκρασίας και αποκλειστικές τεχνολογίες αισθητηριακής εμπλοκής N.

Παραγωγική ικανότητα: Αύξηση κατά 1,2 εκ. ΙΧ έως το 2030

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα κατά 1,2 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030.

500.000 επιπλέον μονάδες από το εργοστάσιο HMGMA στις ΗΠΑ

250.000 επιπλέον μονάδες από τον κόμβο εξαγωγών πολλαπλών μοντέλων στην Πούνε της Ινδίας

200.000 επιπλέον μονάδες από το ειδικό εργοστάσιο ηλεκτρικών στην Ουλσάν της Νότιας Κορέας.

Επιπλέον, τα CKD (completely knocked down) εργοστάσια σε Σαουδική Αραβία, Βιετνάμ, Βόρεια Αφρική και άλλες χώρες αναμένεται να συνεισφέρουν άλλες 250.000 μονάδες. Ιδιαίτερα, το εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το δ’ τρίμηνο του 2026, θα ενσωματώνει ρομποτική νέας γενιάς και τοπική παραγωγή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Saudi Made”, με παραγωγική ικανότητα 50.000 μονάδων.

Πέρα από την αύξηση όγκου, στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή «έξυπνου» λογισμικού στη λειτουργία των εργοστασίων, ενισχύοντας την ευελιξία στην παραγωγή.

Το εργοστάσιο HMGMA στις ΗΠΑ αναμένεται να παράγει ένα μείγμα 10 υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων, ενώ το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών στην Ουλσάν θα κατασκευάζει έως 12 μοντέλα, αξιοποιώντας προηγμένα ρομποτικά συστήματα αυτοματοποίησης για προγνωστική συντήρηση, ψηφιακή προσομοίωση και αυτοδιάγνωση.

Επιτάχυνση Προηγμένων Τεχνολογιών

Η καινοτομία στις μπαταρίες παραμένει βασική προτεραιότητα για τη Hyundai Motor, εστιάζοντας στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της αποδοτικότητας κόστους και της ασφάλειας των μπαταριών μέσω μιας σχεδιαστικής φιλοσοφίας με επίκεντρο τον πελάτη.

Η στρατηγική μπαταριών της Hyundai προβλέπει πρωτοποριακές βελτιώσεις έως το 2027:

30% μείωση κόστους

15% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα

15% μικρότεροι χρόνοι φόρτισης

Δεδομένα ανθεκτικότητας από περισσότερα από 50.000 οχήματα Ioniq 5, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με πάνω από 400.000 χλμ., δείχνουν ότι τα περισσότερα διατηρούν πάνω από 90% της απόδοσης της μπαταρίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας περιλαμβάνουν κορυφαία Συστήματα Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS), τα οποία εκτελούν προγνωστικές διαγνώσεις σε πραγματικό χρόνο κατά την οδήγηση, φόρτιση και μη λειτουργία του οχήματος. Από το 2026, cloud-based BMS θα συλλέγουν δεδομένα από ετερογενή περιβάλλοντα οχημάτων για ακόμα ταχύτερες διαγνώσεις.

Η εταιρεία αναπτύσσει, επίσης, συστήματα κυψελών καυσίμου (υδρογονοκίνηση) νέας γενιάς αποκλειστικά για επαγγελματικές εφαρμογές, προσφέροντας υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και ισχύ για τις ανάγκες της μελλοντικής κινητικότητας.

Τα μελλοντικά οχήματα της Hyundai θα βασίζονται στο software, με πυλώνα το Pleos, ένα λειτουργικό σύστημα εντός του οχήματος που επιτρέπει γρήγορες ενημερώσεις λογισμικού, εξατομικευμένες βελτιώσεις λειτουργιών και ασφαλέστερη, πιο ευέλικτη εμπειρία οδήγησης.

Η Hyundai Motor θα αρχίσει να κυκλοφορεί το Pleos Connect, το επόμενης γενιάς infotainment σύστημα, από το β’ τρίμηνο του επόμενου έτους. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η ταυτόχρονη προβολή διαφορετικών λειτουργιών στην οθόνη, η εξατομίκευση βάσει του προφίλ του χρήστη και η απόκτηση εφαρμογών τρίτων εταιρειών. Έμφαση δίνεται και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), κυρίως σε επίπεδο αυτόνομης οδήγησης και φωνητικής αλληλεπίδρασης.

Genesis

Η Genesis, το πολυτελές παρακλάδι της Hyundai Motor, γιορτάζει 10 χρόνια με 1 εκατ. σωρευτικές πωλήσεις σε λιγότερο από 8 χρόνια και διψήφια περιθώρια κέρδους σε περισσότερες από 20 αγορές.

Στόχος της είναι 350.000 ετήσιες πωλήσεις έως το 2030, επεκτείνοντας την παρουσία της σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κορέα, Κίνα και αναδυόμενες αγορές. Το όραμα προϊόντων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πολυτελή SUV, όπως τα πρωτότυπα X Gran Equator και Neolun, αλλά και εμβληματικά μοντέλα όπως τα X Gran Coupe Concept.

Η μάρκα σκοπεύει να επεκταθεί σε έως 20 ευρωπαϊκές αγορές, ενώ θα ενισχύσει την παρουσία της σε βασικές χώρες μέσω παραγωγής οχημάτων στις ΗΠΑ και λανσαρίσματος μοντέλων EREV.

Οικονομικοί στόχοι

Η Hyundai αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο εσόδων της κατά 5–6%, δηλαδή κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την ανακοίνωση του Ιανουαρίου.

Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε τον στόχο για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους (Operating Profit Margin – OPM) στο 6–7%, δηλαδή κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, εξαιτίας των νέων δασμών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.