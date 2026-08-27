Η Hyundai πατάει το γκάζι στην Ευρώπη: Έρχονται 41 νέα μοντέλα έως το 2030

H Hyundai ετοιμάζει «καταιγισμό» νέων μοντέλων στην Ευρώπη, έχοντας ως στόχο να τετραπλασιάσει τις πωλήσεις της μέχρι το 2030.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Investor Day 2026, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai, José Muñoz, παρουσίασε ένα επιθετικό στρατηγικό πλάνο που επανακαθορίζει το μέλλον της κορεατικής φίρμας.

Η εταιρεία θέλει ουσιαστικά να τετραπλασιάσει τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη έως το 2030, με στόχο να ξεπεράσει τις 420.000 μονάδες ετησίως, από 116.000 το 2025.

100 νέα μοντέλα παγκοσμίως, 41 μόνο για την Ευρώπη

Η εταιρεία στοχεύει να λανσάρει περισσότερα από 100 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα παγκοσμίως έως το 2030, εκ των οποίων τα 41 προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο αυτό προϊόντικο κύμα περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, αλλά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα με range-extender (EREV) για πρώτη φορά, εξυπηρετώντας τον στόχο της Hyundai να καλύψει το 85% των κατηγοριών της ευρωπαϊκής αγοράς με ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τα πρώτα μοντέλα που έρχονται

Στη φαρέτρα των νέων προτάσεων δεσπόζει το νέας γενιάς Tucson, δύο νέα B-SUV που βρίσκονται ήδη στα σκαριά, καθώς και η EREV έκδοση του Santa Fe, το οποίο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αλαμπάμα και υπολογίζεται ότι θα προσφέρει αυτονομία έως 1.000 χιλιομέτρων.

Ειδικά για την Ευρώπη, επιβεβαιώθηκε η έλευση του επόμενης γενιάς Bayon, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως προ των πυλών βρίσκεται ο ερχομός του νέου i20.

Παράλληλα, το αγωνιστικό DNA της φίρμας αναμένεται να διερυνθεί, καθώς το τμήμα υψηλών επιδόσεων N της Hyundai στοχεύει τις 100.000 πωλήσεις έως το 2030.

Η στρατηγική επέκταση περιλαμβάνει επίσης την είσοδο σε εντελώς νέες κατηγορίες. Η Hyundai ετοιμάζεται να λανσάρει οχήματα με πλαίσιο τύπου σκάλας (body-on-frame), συμπεριλαμβανομένου ενός pick-up, που θα αποτελέσει την εξέλιξη του πρωτοτύπου Boulder που παρουσιάστηκε πρόσφατα, αλλά και μια σειρά ελαφρών επαγγελματικών (LCV).

Όσον αφορά την κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων, η γκάμα της Genesis θα ενισχυθεί με τη ναυαρχίδα GV90, το υβριδικό GV80, καθώς και ένα νέο EREV μοντέλο έως το τέλος του 2027.

Νέες μπαταρίες για ηλεκτρικά και EREV οχήματα

Η Hyundai, στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναπτύξει τις δικές της κυψέλες μπαταριών. Αυτές θα ενσωματωθούν στα παραγωγής μοντέλα από το 2027, ξεκινώντας από τις εκδόσεις EREV, με την εταιρεία να υπόσχεται έως και 40% ταχύτερους χρόνους φόρτισης και αισθητά μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τις λύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Επίσης, τα ηλεκτρικά Hyundai που θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο χρόνο θα χρησιμοποιούν μπαταρίες NCM, οι οποίες θα έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής κατά περίπου 30%, διατηρώντας παράλληλα τη βέλτιστη απόδοση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ανθεκτικότητά τους, η εταιρεία θα βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS), για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά μέσο όρο 20% έως το 2028.