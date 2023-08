Η Hyundai στηρίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA 2023

Η Hyundai ανακοίνωσε την έναρξη μιας διευρυμένης παγκόσμιας επικοινωνιακής εκστρατείας “Goal of the Century” (GOTC) με διάφορες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του FIFΑ Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023.

Τα νέα αυτά έρχονται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για την ανανέωση της συνεργασίας της Hyundai με τη FIFA, η οποία ενισχύει το ρόλο της εταιρείας ως Επίσημου Συνεργάτη Κινητικότητας συμπεριλαμβάνοντας την εναέρια κινητικότητα και τη ρομποτική, αμφότεροι καινοτόμοι μελλοντικοί επιχειρησιακοί τομείς για την εταιρεία. Η νέα καμπάνια βασίζεται σε ενέργειες της GOTC που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup Qatar 2022 και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Hyundai για βιώσιμες, καινοτόμες και ανθρωποκεντρικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο. Με τη διευρυμένη καμπάνια GOTC, η Hyundai στοχεύει να συνδυάσει την ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου και το όραμα της εταιρείας μέσω ενός νέου μηνύματος που περιλαμβάνει τις λέξεις «Women + Inclusivity» ως βασικές έννοιες.

«Φέτος, η καμπάνια Goal of the Century της Hyundai επεκτείνει στις προηγούμενες προσπάθειές της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου, εστιάζοντας στη γυναικεία φύση όχι μόνο υποστηρίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA 2023 αλλά και γιορτάζοντας την κληρονομιά και την ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου», δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Senior Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.

Ως μέρος της νέας καμπάνιας, η Hyundai Motor κυκλοφόρησεμια ταινία https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i_I-tdrIGZo&feature=youtu.be με κεντρικό μήνυμα “How Far We Have Come”, που αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μια ανάμνηση της σημαντικής προόδου που υπογραμμίζει τη διαρκή συνεργασία μεταξύ της Hyundai και του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών, που εκτείνεται 25 χρόνια και περιλαμβάνει από το 1999 επτά τουρνουά. Η ταινία παρουσιάζει μερικές από τις πιο θρυλικές στιγμές του γυναικείου ποδοσφαίρου από το 1850 έως τις μέρες μας. Η Hyundai χρηματοδοτεί παράλληλα μια ειδική έκθεση με θέμα «Calling the Shots: Faces of Women’s Football», στο Μουσείο FIFA, κατά τη διάρκεια του FIFA Fan Festival στο Tumbalong Park του Σίδνεϊ με διάρκεια από τις 20 Ιουλίου ως τις 20 Αυγούστου 2023.

Η έκθεση αναδεικνύει την κληρονομιά των παικτών, του προσωπικού και των υποστηρικτών που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου μέχρι στιγμής. Η Hyundai εστιάζει επίσης στη βιώσιμη κατασκευή του μουσείου με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Παράλληλα, με σκοπό να διαδώσει το μήνυμά της στους φίλους του ποδοσφαίρου, ανανεώνει τη συνεργασία της με την Common Goal για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η εταιρεία χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Global Goal 5 Accelerator», που εστιάζει στην ανάπτυξη γυναικείων προτύπων για νέους ποδοσφαιριστές και στη διεύρυνση ευκαιριών συμμετοχής των γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Η Hyundai χρηματοδοτεί επίσης το Festival 23, ένα οκταήμερο φεστιβάλ νέων του «Football for Good», που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA 2023. Μέσω αυτού του φεστιβάλ, η εταιρεία θα καταφέρει να φέρει κοντά νεαρά κορίτσια συνδυάζοντας εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. Σε συνεργασία με την ψηφιακή πλατφόρμα της FIFA (FIFA+), πολλά παιχνίδια, όπως τα «Trivia», «Hyundai Goal of the Tournament» και «Hyundai Match Predictor», θα συνδράμουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά στη διάδοση του μηνύματος της καμπάνιας στους φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.