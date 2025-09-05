Η ηλεκτρική Porsche Cayenne αλλάζει τα δεδομένα – Θα φορτίζει και ασύρματα

Το αμιγώς ηλεκτρικό πολυτελές SUV θέτει νέα πρότυπα στον κόσμο της μηδενικών ρύπων κινητικότητας υποστηρίζοντας επαγωγική φόρτιση.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), όπου οι φίλοι της αυτοκίνησης θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με μια πληθώρα νέων μοντέλων.

Στις ατραξιόν του μεγάλου event συγκαταλέγεται η αμιγώς ηλεκτρική Porsche Cayenne, ένα μοντέλο που αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα στην κατηγορία των μηδενικών ρύπων πολυτελών SUV.

Αναμφίβολα, το νέο τετράτροχο στολίδι της Porsche δεν θα αποτελέσει μία μεγαλύτερη εκδοχή της ηλεκτρικής Macan ούτε απλά μια ηλεκτρική παραλλαγή της Cayenne. Αλλά ένα μοντέλο με υπερσύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο, καινοτομίες που θα ζήλευαν πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προαιρετική τεχνολογία επαγωγικής φόρτισης, που συνεπάγεται δυνατότητα ανεφοδιασμού ασύρματα, όπως στα smartphone.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες του υπερπολυτελούς SUV θα μπορούν να σταθμεύουν το όχημα πάνω σε πλάκα δαπέδου που θα μεταφέρει ενέργεια με τη χρήση μαγνητικού πεδίου ανάμεσα σε πηνία πομπού και δέκτη.

Η πλάκα δαπέδου είναι αδιάβροχη και, σύμφωνα με την Porsche, ανθεκτική σε ζημιές ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες τοποθετήσουν κατά λάθος τους τροχούς του ηλεκτρικού οχήματος πάνω της.

Με μήκος 117 εκατοστά, πλάτος 78 εκατοστά και ύψος 6 εκατοστά, η πλάκα μπορεί να εγκατασταθεί σε γκαράζ ή υπαίθριο χώρο και να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ισχύς της φόρτισης θα φτάνει τα 11 kW, που είναι αντίστοιχη με έναν φορτιστή επιπέδου 2 (Level 2) για οικιακή φόρτιση.

Σύμφωνα με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η απόδοση θα φτάνει έως και το 90%, που σημαίνει ότι περίπου μόνο το 10% της ενέργειας από το δίκτυο θα χάνεται κατά τη μεταφορά.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, η στάθμευση της ηλεκτρικής Cayenne θα πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια, και επομένως οι κάμερες του οχήματος θα παρέχουν στον οδηγό το κατάλληλο οπτικό feedback μέσω των οθονών της καμπίνας.

Η αμιγώς ηλεκτρική Cayenne θα υποστηρίζει, επίσης, ταχυφόρτιση με ισχύ 400 kW και επομένως, σε συμβατούς φορτιστές, ο ανεφοδιασμός από το 10 στο 80% θα ολοκληρώνεται σε περίπου 16 λεπτά.