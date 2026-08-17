Η ισχυρότερη Lamborghini στην ιστορία έχει V12 κινητήρα & αποδίδει 1.065 ίππους

Συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια μικρή μπαταρία, η Lamborghini Revuelto SV προσφέρει 1.065 ίππους και ανώθευτη οδηγική απόλαυση.