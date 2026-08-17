Η ισχυρότερη Lamborghini στην ιστορία έχει V12 κινητήρα & αποδίδει 1.065 ίππους

Συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια μικρή μπαταρία, η Lamborghini Revuelto SV προσφέρει 1.065 ίππους και ανώθευτη οδηγική απόλαυση.
Η Lamborghini ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, παρουσιάζοντας την Revuelto SV. Το RV σημαίνει Super Veloce και αφορά έναν συνδυασμό γραμμάτων που εγκαινιάστηκε πριν από 55 χρόνια με την εμβληματική Miura SV. Τώρα, επιστρέφει για να σηματοδοτήσει την πιο ισχυρή εκδοχή της ναυαρχίδας της Sant’Agata.
Με την παραγωγή της να περιορίζεται αυστηρά σε 1.963 συλλεκτικά κομμάτια, ένας φόρος τιμής στο έτος ίδρυσης της εταιρείας, η Revuelto SV υπόσχεται να προσφέρει την απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό και την αγωνιστική τεχνολογία.
V12 κινητήρας, τρεις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ 1.065 PS
Στην καρδιά του ιταλικού hypercar βρίσκεται η εξελιγμένη υβριδική μονάδα ισχύος HPEV. Ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας των 6,5 λίτρων αποδίδει 825 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. μόνος του και συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 7,3 kWh, αποδίδοντας συνδυαστικά 1.065 ίππους (αύξηση 50 ίππων σε σχέση με την απλή Revuelto) και 1.425 Nm ροπής.
Η αναλογία βάρους προς ισχύ διαμορφώνεται στο εκπληκτικό 1,66 κιλό ανά ίππο.
Αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετυχαίνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, να φτάνει τα 200 χλμ/ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα και να ξεπερνά σε τελική ταχύτητα τα 345 χλμ/ώρα. Πρόκειται για την πιο γρήγορη και ισχυρότερη Lamborghini παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ.
Η πιο επιθετική Revuelto
Η Revuelto SV ξεχωρίζει χάρη στο επιθετικό εμπρός μέρος με τη σχεδιαστική υπογραφή Omega, το ενεργό πίσω πτερύγιο με τη διπλή αγωνιστική διάταξη, τον νέο διαχύτη και την εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων.
Η συνολική παραγόμενη κάθετη δύναμη έχει αυξηθεί κατά 80% σε σύγκριση με την απλή Revuelto, προσφέροντας απαράμιλλη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και κορυφαία πρόσφυση στις στροφές. Παράλληλα, για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο παραγωγής της Lamborghini, πραγματοποιούν εμπορικό ντεμπούτο οι νέες ελαφριές ζάντες Dromos με σύστημα κεντρικού κλειδώματος.
Το αυτοκίνητο ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες κατευθείαν από τους αγώνες GT3. Η ανάρτηση διαθέτει ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενώ το σύστημα πέδησης CCM-R Plus χρησιμοποιεί δίσκους από ανθρακόνημα με 3D δομή, προσφέροντας 23% καλύτερη απαγωγή θερμότητας και ακινητοποίηση από τα 200 χλμ/ώρα σε μόλις 110 μέτρα.
Με αγωνιστικό προσανατολισμό
Στο εσωτερικό κυριαρχεί η φιλοσοφία «Feel Like a Pilot» και είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιο με αυτό της απλής Revuelto.
Το τιμόνι, εμπνευσμένο από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενσωματώνει έναν κόκκινο διακόπτη για το νέο πρόγραμμα οδήγησης Pilota, το οποίο προσφέρει πέντε επίπεδα ελέγχου πρόσφυσης ειδικά ρυθμισμένα για την πίστα. Η καμπίνα εξοπλίζεται επίσης με νέες ανθρακονημάτινες επενδύσεις στις θύρες και ελαφριά μπάκετ καθίσματα.
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