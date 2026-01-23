Η Ισπανία διώχνει τα αυτοκίνητα από τα αστικά της κέντρα

Η μεγαλύτερη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να απαγορεύσει σταδιακά την κίνηση των αυτοκινήτων εντός των μεγάλων αστικών της κέντρων.

Το αυτοκίνητο μπαίνει στο στόχαστρο ολοένα και περισσότερων χωρών της Γηραιάς Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίαw, η οποία ετοιμάζεται να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική που ασκεί στον τομέα των αστικών μετακινήσεων.

Στόχος της ισπανικής κυβέρνησης είναι η δραστική μείωση της κίνησης των οχημάτων στα κέντρα των μεγάλων πόλεων της χώρας, κατεύθυνση που επιβεβαιώθηκε ύστερα από επίσημες δηλώσεις του διευθυντή της ισπανικής Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας (DGT), Πέρε Ναβάρρο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ευρύτερη αυτή στρατηγική εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα σταδιακής απαγόρευσης της κυκλοφορίας κάθε τύπου αυτοκινήτου στο κέντρο των πόλεων.

Σε πρόσφατη ομιλία του κατά τη διάρκεια της 8ης Συνάντησης Πόλεων για την Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στο Badajoz, ο Πέρε Ναβάρρο τόνισε ότι η πρόθεση της DGT δεν είναι μόνο να περιορίσει τα παλιά ή ρυπογόνα οχήματα, αλλά να «εξαλείψει σταδιακά την παρουσία των αυτοκινήτων» από τους κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων. Παράλληλα τόνισε ότι οι μετακινήσεις θα πρέπει να στηρίζονται πρωτίστως στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Με δεδομένο ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αποτελεί βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κυκλοφοριακής συμφόρησης, η κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει μια νέα νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επιβάλλουν ειδικές χρεώσεις εισόδου στις Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών (ΖΕV), με στόχο την αποτροπή της χρήσης των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μέσα στα πολυσύχναστα αστικά κέντρα.

Μεταξύ των πρόσθετων μέτρων που συζητούνται είναι και η επιβολή περιορισμών κυκλοφορίας σε οχήματα με έναν μόνο επιβάτη, αλλά και πιθανά πρόστιμα ή τέλη για πρόσβαση σε συγκεκριμένες ζώνες. Οι προτάσεις αυτές, αν και αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό καπό την κοινή γνώμη, αντανακλούν μια τάση που παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις – που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια ο δημόσιος χώρος να ταχθεί υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας και της ποιότητας ζωής, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.