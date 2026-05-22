Η ιστορική Itala επιστρέφει στο προσκήνιο

Μια εμβληματική, αν και όχι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό, ιταλική μάρκα επιστρέφει με άρμα την Κίνα.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνά σε μια νέα εποχή, όπου ιστορικά ονόματα επιστρέφουν όχι απαραίτητα με δικές τους πλατφόρμες και κινητήρες, αλλά μέσω συνεργασιών με κινεζικούς ομίλους.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η αναβίωση της ιστορικής ιταλικής μάρκας Itala, η οποία επιστρέφει έπειτα από εννέα δεκαετίες απουσίας με τη στήριξη της DR Automobiles και τεχνογνωσία που φέρει… άρωμα Ferrari.

Το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής ονομάζεται Itala 35 και βασίζεται στο κινεζικό GAC Trumpchi GS3. Πρόκειται για ένα SUV μήκους περίπου 4,4 μ., το οποίο όμως φέρει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο. Η εξέλιξή του έχει περάσει από τα χέρια του πρώην τεχνικού διευθυντή της Ferrari, Roberto Fedeli, ο οποίος ανέλαβε την «προσαρμογή» του μοντέλου στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με παρεμβάσεις στην ανάρτηση και στη συνολική οδηγική αίσθηση.

Παράλληλα, η σχεδίαση και η αισθητική αναβάθμιση έχουν γίνει με τη συμβολή της Italdesign, ενώ το εσωτερικό χρησιμοποιεί υλικά όπως Alcantara και δέρματα υψηλής ποιότητας, σε μια προσπάθεια να δοθεί premium χαρακτήρας σε μια πλατφόρμα κινεζικής προέλευσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μοντέλο θα εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης 170 ίππων. Η δε τιμή του θα ξεκινά από τα 35.000 ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές μάρκες αναζητούν συνεργασίες με κινεζικούς ομίλους, αξιοποιώντας έτοιμες πλατφόρμες και τεχνολογίες για να μειώσουν το κόστος εξέλιξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η αναβίωση του Freelander από τη συνεργασία της Jaguar Land Rover με την Chery, για μια νέα σειρά εξηλεκτρισμένων SUV κινεζικής παραγωγής.

Στην περίπτωση της Itala, ωστόσο, υπάρχει και έντονος συμβολισμός. Η μάρκα είχε γράψει ιστορία στις αρχές του 20ού αιώνα, κυρίως χάρη στη νίκη της στον θρυλικό αγώνα Πεκίνο–Παρίσι του 1907. Σήμερα επιστρέφει σε μια εντελώς διαφορετική αυτοκινητική πραγματικότητα, όπου η ευρωπαϊκή παράδοση επιχειρεί να συνυπάρξει με την κινεζική επέλαση.

Εκτός από το «35», όλα δείχνουν ότι η DR Automobiles, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ιταλία, θα φέρει για λογαριασμό της Itala δύο ακόμα SUV με τις ονομασίες «56» και «61».