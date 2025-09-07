Η Ιταλία επιχορηγεί την αγορά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ιταλία θα μπορούν να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις έως 20.000 ευρώ για κάθε ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα που αγοράζουν.

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ιταλία θα μπορούν να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις έως 20.000 ευρώ για κάθε ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα που αγοράζουν από τον μήνα που διανύουμε, χάρη σε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχεδιαστεί με απώτερο στόχο τις «καθαρές» οδικές μεταφορές.

Το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας ανακοίνωσε το νέο σχέδιο, το οποίο ισχύει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για να δικαιούνται την επιχορήγηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε πόλη με περισσότερους από 50.000 κατοίκους και θα πρέπει επίσης να καταργήσουν ένα όχημα Euro 5 (έτους 2015 ή παλαιότερο).

Η επιχορήγηση καλύπτει έως και το 30% της τιμής αγοράς ενός επαγγελματικού οχήματος και θα ισχύει τόσο για τα μοντέλα της κατηγορίας N1 (ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έως 3,5 τόνους) όσο και για τα οχήματα της κατηγορίας N2 (επαγγελματικά οχήματα από 3,5 μέχρι 12 τόνους). Ο υπουργός Gilberto Pichetto δήλωσε: «Με αυτό το νέο πρόγραμμα κινήτρων θέλουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση στον τομέα της εμπορικής κινητικότητας, υποστηρίζοντας συγκεκριμένα τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις στις αστικές περιοχές που είναι πιο εκτεθειμένες στη ρύπανση».

Τα ηλεκτρικά φορτηγά αντιπροσώπευαν το 5% των νέων ταξινομήσεων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ιταλία το πρώτο εξάμηνο του 2025 και το 14% των πωλήσεων μεσαίων φορτηγών (3,5-16 τόνων). Τα κεφάλαια για το νέο πρόγραμμα παρέχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ιταλίας και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που στοχεύει στην παράδοση 39.000 επιπλέον ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις σε αγοραστές ιδιωτικών αυτοκινήτων με χαμηλό εισόδημα που επιλέγουν ένα καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις ύψους 9.000 ή 11.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού τους, αλλά θα πρέπει επίσης να αποσύρουν ένα αυτοκίνητο Euro 5 ή παλαιότερο. Στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, η Ιταλία μείωσε τον φόρο επί των παροχών για τα ηλεκτρικά εταιρικά αυτοκίνητα σε μόλις 10% και για τα plug-in υβριδικά σε 20%, σε σύγκριση με 50% για τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν μόνο το 5,2% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ιταλία το πρώτο εξάμηνο του 2025, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 15,6%. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι πωλήσεις plug-in υβριδικών αυτοκινήτων από το δίκτυο αυξήθηκαν δύο φορές πιο γρήγορα από τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, με αποτέλεσμα τα εξηλεκτρισμένα να πραγματοποιήσουν συνολικά 47.000 πωλήσεις.

Η ING αναφέρει ότι η ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης είναι βασική προϋπόθεση για την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους, ενώ στις αρχές του 2024 η Ιταλία διέθετε μόλις 41.000 δημόσιους φορτιστές, δηλαδή μόνο το ήμισυ του αριθμού της Γαλλίας, η οποία διαθέτει συγκρίσιμο στόλο αυτοκινήτων.