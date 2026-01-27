Η Jaguar παραμένει πιστή στο «ηλεκτρικό δόγμα»

Παρά τις πρόσφατες φήμες που συνέδεσαν το μέλλον τις μάρκας με υβριδικά κινητήρια σύνολα τύπου range extender, η Jaguar παραμένει προσηλωμένη στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για το μέλλον και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοβιομηχανία στο εγγύς μέλλον, η Jaguar επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο τη δέσμευσή της να μετατραπεί σε μία μάρκα με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, απαντώντας έτσι στις πρόσφατες φήμες που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη στροφή της στα υβριδικά οχήματα τύπου ranger extender.

Τις τελευταίες ημέρες ρεπορτάζ σε βρετανική εφημερίδα ανέφερε ότι η εταιρεία και μέλος της Tata Motors εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει ηλεκτρικά οχήματα που θα υποστηξρίζονται από κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος θα λειτουργεί ως γεννήτρια, αρχής γενομένης από το επερχόμενο Type 00, που αναμένεται να παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026. Η ιδέα αυτή είχε ερμηνευθεί από αρκετούς ως υποχώρηση από την αρχική στρατηγική της μάρκας με στόχο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία των καταναλωτών για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και την αυτονομία που προσφέρουν.

Ωστόσο, η Jaguar διέψευσε τις παραπάνω φήμες. Μάλιστα, εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές με δηλώσεις του στην ηλεκτρονική έκδοση του βρετανικού Autocar ως «αβάσιμες», τονίζοντας ότι τα σχέδια της εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα. Υπερθεματίζοντας στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο μη κατονομαζόμενος εκπρόσωπος της Jaguar επεσήμανε ότι οι προσπάθειές της εστιάζονται αποκλειστικά στην εξέλιξη και παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων, και ότι ανυπομονεί να παρουσιάσει το πρώτο νέο ηλεκτρικό Jaguar μέσα στο τρέχον έτος.

Θυμίζουμε ότι η Jaguar έχει ήδη διακόψει την παραγωγή μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και έχει θέσει ως στόχο να ανασχηματίσει πλήρως τη γκάμα της, με το νέο Type 00 να είναι το πρώτο από μια σειρά νέων EV.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ηλεκτρικές προδιαγραφές του νέου ηλεκτρικού GT δεν έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα. Ωστόσο, οι πρώρες «διαρροές» μιλούν για μέγιστη απόδοση που θα φτάνει στα επίπεδα των 580 ίππων, με αυτονομία κοντά στα 700 χλμ. Σύμφωνα με τις έως τώρα διαρροές, θα έχει δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας μέσω φόρτισης για την κάλυψη 320 χλμ. σε μόλις 15 λεπτά.