Η Jeep υιοθετεί… μια ολόκληρη πόλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Mόαμπ υπέγραψε συμφωνία χορηγίας διάρκειας δύο ετών με τη Stellantis, επιτρέποντας στην Jeep να προβάλλεται ως το «Official 4×4 of Moab».

Το Mόαμπ στη Γιούτα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για off-roading, ανεξάρτητα από το τι αυτοκίνητο οδηγεί κάποιος, όμως η Jeep έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη μικρή πόλη. Τα στελέχη της αποκαλούν το Mόαμπ «δεύτερο σπίτι» της μάρκας, χάρη στο ετήσιο Easter Jeep Safari, μια μεγάλη συνάντηση φίλων της Jeep, όπου η εταιρεία παρουσιάζει επίσης εντυπωσιακά concept που δίνουν μια πρώτη γεύση για τα μελλοντικά της σχέδια. Τώρα, η Jeep κάνει αυτή τη σχέση επίσημη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Mόαμπ υπέγραψε συμφωνία χορηγίας διάρκειας δύο ετών με τη Stellantis, επιτρέποντας στην Jeep να προβάλλεται ως το «Official 4×4 of Moab», σύμφωνα με δημοσίευμα της The Salt Lake Tribune. Η Jeep θα πληρώνει 225.000 δολάρια (περίπου 200.000 ευρώ) τον χρόνο για αυτή την ιδιότητα, ενώ παράλληλα θα βοηθά στην ενίσχυση των τουριστικών δράσεων προβολής της πόλης. Η συμφωνία θεωρείται πιλοτικό πρόγραμμα, με τη δυνατότητα επανεξέτασης και παράτασής της μετά την αρχική διετία.

Από το συνολικό ποσό, 125.000 δολάρια (110.000 ευρώ) τον χρόνο αφορούν «μη δεσμευμένη χρηματοδότηση», την οποία η δημοτική αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πόλη εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των χρημάτων για να προσλάβει έναν υπάλληλο με καθεστώς ημιαπασχόλησης στο τμήμα Arts and Special Events, ώστε να βοηθήσει με τις δράσεις προβολής που σχετίζονται με τη συνεργασία. Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στο γενικό ταμείο της πόλης, με τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίζουν πώς θα αξιοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό των προϋπολογισμών.

Η Jeep θα διαθέσει επίσης πέντε οχήματα για χρήση από την πόλη, θα συμβάλει στη συντήρηση και αποκατάσταση των off-road διαδρομών και θα χρηματοδοτήσει εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας. Η αξία όλων αυτών υπολογίζεται σε 100.000 δολάρια (περίπου 90.000 ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το Red Rocks Art Festival, μια γιορτή για την 125η επέτειο από την ίδρυση του Μόαμπ στις 30 Δεκεμβρίου 1902, καθώς και μια πολυήμερη εκδήλωση που δεν έχει ακόμη κατονομαστεί και θα πραγματοποιηθεί το 2028.

Τέλος, η συμφωνία προβλέπει ότι η Jeep θα παρέχει 10 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 9 εκατ. ευρώ) ετησίως σε υποστήριξη marketing. Αυτό πιθανότατα θα έχει τη μορφή περιεχομένου που θα δημιουργεί η Jeep, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών του Μόαμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων είναι περίπου πενταπλάσιο από τον σημερινό προϋπολογισμό marketing του Moab Office of Tourism.

Δεδομένης της ήδη στενής σχέσης μεταξύ Jeep και Mόαμπ, θα κάνει πραγματικά διαφορά το γεγονός ότι η Jeep θα γίνει το «Official 4×4 of Moab»; Κανείς δεν γνωρίζει. Όπως όμως επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Miles Loftin στην The Salt Lake Tribune, η Jeep και άλλες εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη εικόνες του Μόαμπ και της γύρω περιοχής για την προώθησή τους. Είναι λοιπόν δίκαιο, όπως υποστήριξε, να παίρνει και η πόλη κάτι σε αντάλλαγμα.