Η καλύτερη εποχή να έχεις Ferrari Enzo: Σπάνιο κομμάτι πουλήθηκε για 9,45 εκ. ευρώ

Η μοναδική Ferrari Enzo που βγήκε από το Maranello με αυτό το γκρι χρώμα και με κατακόκκινο εσωτερικό πουλήθηκε έναντι αστρονομικού ποσού σε δημοπρασία.

Η αγορά των κλασικών και σπάνιων υπεραυτοκινήτων έχει γίνει μάρτυρας πολλών εντυπωσιακών ανατιμήσεων, όμως η πρόσφατη πορεία της Ferrari Enzo ξεπερνά κάθε προηγούμενο, εδραιώνοντάς την ως ένα από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα στον πλανήτη.

Μέσα σε ελάχιστους μήνες, η αξία του ιταλικού μοντέλου από το Maranello κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε.

Μια από τις έξι Enzo με αυτό το χρώμα

Η νέα αυτή πραγματικότητα επισφραγίστηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο σε πρόσφατη δημοπρασία του οίκου Mecum. Μια εξαιρετικά σπάνια Enzo του 2003, βαμμένη στο διακριτικό γκρι χρώμα Grigio Titanio, άλλαξε ιδιοκτήτη για το αστρονομικό ποσό των 9,45 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νούμερο προκαλεί δέος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το αυτοκίνητο στερείται του παραδοσιακού και άκρως εμπορικού κόκκινου χρώματος Rosso Corsa.

Ωστόσο, η σπανιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς πρόκειται για μία από τις μόλις έξι Enzo που βγήκαν από το εργοστάσιο σε αυτή την απόχρωση, ενώ αποτελεί τη μοναδική στον κόσμο που τη συνδυάζει με κατακόκκινο δερμάτινο εσωτερικό Pelle Rosso.

Με λίγα χιλιόμετρα στο οδόμετρο

Το γεγονός επίσης ότι έχει διανύσει μόλις 4.871 χιλιόμετρα από τότε που παραδόθηκε στον πρώτο του ιδιοκτήτη, τον γνωστό επιχειρηματία και συλλέκτη Chip Connor, σε συνδυασμό με την επίσημη πιστοποίηση Ferrari Classiche, βοήθησαν στο να φτάσει στην τιμή αυτή.

Αυτή η ξέφρενη ανοδική τροχιά στις τιμές είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του έτους, όταν μια Enzo σε κίτρινο χρώμα Giallo Modena, η οποία ανήκε στο παρελθόν στον διάσημο συλλέκτη Phil Bachman, ισοπέδωσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ αγγίζοντας το ποσό των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ακριβώς ημέρα, ένα άλλο αντίτυπο με χαμηλό αριθμό χιλιομέτρων πουλήθηκε για 10,25 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν επρόκειτο για μια τυχαία συγκυρία. Η τάση συνεχίστηκε ακάθεκτη τους επόμενους μήνες, με μια Enzo να πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 8,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Πίσω από αυτά τα μυθικά νούμερα κρύβεται, φυσικά, η μηχανολογική ιδιοφυΐα της Ferrari στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πίσω από τα καθίσματα, βρίσκεται ο εμβληματικός, ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,0 λίτρων που φτάνει σε ισχύ τους 660 ίππους στις 7.800 σ.α.λ. και τα 657 Nm ροπής στις 5.000 σ.α.λ.