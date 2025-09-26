Η κατρακύλα της Tesla συνεχίζεται – Πιο σοβαρή από ποτέ η απειλή του Κινέζου γίγαντα

Όσο η Tesla χάνει έδαφος, η κινεζική BYD εκτοξεύει τις πωλήσεις της, δείχνοντας ότι πλέον έχει εδραιωθεί για τα καλά στον κόσμο των τεσσάρων τροχών.

Πτώση της τάξης του 4% κατέγραψε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η μετοχή της Tesla, μετά τη νέα «βουτιά» που κατέγραψαν οι πωλήσεις της μάρκας στην Ευρώπη, κυρίως λόγω του κινεζικού ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τον περασμένο Αύγουστο οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν περίπου 36,6%, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι ταξινομήσεις της εταιρείας του Elon Musk ανήλθαν σε 8.220 οχήματα από 12.966 τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ενώ στο 8μηνο η κατάρρευση αποτυπώνεται στο 42,9%, με συνολικά 85.673 οχήματα, από 150.037.

Την ίδια στιγμή, το 8μηνο οι συνολικές ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν περίπου 25%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Παράλληλα, οι πωλήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν κατά 19,7 και 25,7% αντίστοιχα.

Ωστόσο την Πέμπτη, αναλυτές της RBC εκτίμησαν ότι οι συνολικές παραδόσεις της Tesla για το τρίτο τρίμηνο θα μπορούσαν να φτάσουν τις 456.000, ξεπερνώντας τόσο τις προβλέψεις της FactSet (448.000 παραδόσεις) όσο και της Visible Alpha (440.000 παραδόσεις).

Παρά τη χθεσινή πτώση, η μετοχή της Tesla έχει ανακάμψει μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα κατά το τρέχον έτος. Το 2025 δείχνει ενισχυμένη κατά 5%, έπειτα από «βουτιά» της τάξης του 36% εντός του πρώτου τριμήνου.

Η Tesla καλείται να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, με προεξάρχουσα την BYD, η οποία τον Αύγουστο του 2025 και για δεύτερο συνεχόμενο μήνα άφησε πίσω της την εταιρεία του Elon Musk. Συνολικά σημείωσε 9.130 ταξινομήσεις, με την αύξηση να υπερβαίνει το 200%.

Σύμφωνα με το CNBC, η Tesla έχει πληγεί από την πολιτική δρατηριότητα του Elon Musk, ο οποίος νωρίτερα φέτος στήριξε το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία, ενώ αυτό τον μήνα εμφανίστηκε μέσω βίντεο σε μια αντι-μεταναστευτική συγκέντρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις.

Για να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, η Tesla ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει ένα πιο προσιτό νέο μοντέλο, ενώ δείχνει να ποντάρει και στη νέα μπαταρία της Panasonic που υπόσχεται σημαντική αύξηση της αυτονομίας.