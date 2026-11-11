Η Kia έφτιαξε ένα μοναδικό EV4 GT για τον Ραφαέλ Ναδάλ

Στο αμάξωμα έχουν αποτυπωθεί οι αριθμοί που καθιέρωσαν τον Ναδάλ ως τον «Βασιλιά του Χώματος».

Η Kia δημιούργησε ένα ξεχωριστό έργο τέχνης με επίκεντρο τον αθλητισμό. Η αυτοκινητοβιομηχανία κατασκεύασε ένα μη λειτουργικό ομοίωμα του EV4 GT σε φυσικό μέγεθος, χρησιμοποιώντας χώμα που συλλέχθηκε από τα χωμάτινα γήπεδα όπου ο Ραφαέλ Ναδάλ κατέκτησε τα 63 ατομικά του τρόπαια σε χωμάτινη επιφάνεια.

Το έργο παραδόθηκε στον Ναδάλ στην Ακαδημία Rafa Nadal στη Μαγιόρκα, τιμώντας μια συνεργασία που ξεκίνησε όταν ο Ισπανός ήταν ακόμη ανερχόμενο ταλέντο στο εθνικό πρωτάθλημα της χώρας του, σημειώνει το motor1.com.

Η κληρονομιά του Ραφαέλ Ναδάλ, του «Βασιλιά του Χώματος»

Το γλυπτό διατηρεί τις αναλογίες του πεντάθυρου hatchback Kia EV4 GT, αντικαθιστώντας όμως το χρώμα και το μέταλλο με χώμα από τα γήπεδα του Μόντε Κάρλο, του Παρισιού, της Ρώμης και της Μαδρίτης. Λευκές αυτοκόλλητες ταινίες σχεδιασμού αυτοκινήτων διατρέχουν την πορτοκαλοκόκκινη επιφάνειά του, αναπαριστώντας τις γραμμές ενός γηπέδου τένις.

Στο αμάξωμα έχουν αποτυπωθεί οι αριθμοί που καθιέρωσαν τον Ναδάλ ως τον «Βασιλιά του Χώματος»: οι 63 τίτλοι του σε χωμάτινα γήπεδα, το σερί των 50 συνεχόμενων κερδισμένων σετ στην ίδια επιφάνεια, καθώς και οι πέντε χρονιές κατά τις οποίες ολοκλήρωσε τη σεζόν στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Το γλυπτό φέρει επίσης την υπογραφή του, μετατρέποντας μια σχεδιαστική δημιουργία σε ένα προσωπικό ενθύμιο.

Η Kia διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αφορούν αποκλειστικά αυτό το μοναδικό έργο και δεν πρόκειται να ενσωματωθούν στο μοντέλο παραγωγής EV4 GT.

Πηγή: Kia

Η κατασκευή πήλινων ομοιωμάτων αποτελεί, άλλωστε, καθιερωμένη πρακτική στον σχεδιασμό αυτοκινήτων. Επιτρέπει στους μηχανικούς να αξιολογούν με φυσικό τρόπο τις επιφάνειες και τις αναλογίες ενός οχήματος, πριν αυτό περάσει στο στάδιο της ψηφιακής σχεδίασης και των δοκιμών σε αεροδυναμική σήραγγα.

Ο Soohang Chang, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kia Europe, συνέδεσε την πρωτοβουλία με τη μακροχρόνια πορεία του Ναδάλ:

«Η αποφασιστικότητα και η ανθεκτικότητα του Ραφαέλ έχουν εμπνεύσει παίκτες του τένις και φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, ενώ αυτές οι αξίες βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας από το 2004».

Η συνεργασία Kia – Ναδάλ ξεπερνά τις δύο δεκαετίες

Η Kia Spain υποστήριξε για πρώτη φορά τον Ναδάλ το 2004, όταν εκείνος ήταν ακόμη ένας ανερχόμενος αθλητής και όχι ο μελλοντικός κάτοχος σημαντικών ρεκόρ Grand Slam.

Μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του στο Roland Garros το 2005, έγινε παγκόσμιος πρεσβευτής της μάρκας Kia την επόμενη χρονιά.

Διατήρησε αυτόν τον ρόλο για περισσότερα από 20 χρόνια, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την εταιρεία ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την επαγγελματική αγωνιστική δράση, έπειτα από τους τελικούς του Davis Cup το 2024.

Ο Ναδάλ χαρακτήρισε το αφιέρωμα ιδιαίτερα σημαντικό, δηλώνοντας:

«Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η Kia ήταν δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, στις μεγάλες επιτυχίες αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Το ομοίωμα που δημιουργήθηκε από το υλικό το οποίο έχει καθορίσει ένα τόσο μεγάλο μέρος της διαδρομής μου, έχει για μένα τεράστια συναισθηματική αξία».

Οι δεσμοί της Kia με το τένις δεν περιορίζονται στον Ναδάλ. Το 2026 η εταιρεία συμπλήρωσε 25 χρόνια χορηγικής παρουσίας στο Australian Open, ένα από τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam, ενώ παράλληλα επέκτεινε έως το 2029 τη χορηγική συνεργασία της με την αγγλική ομάδα κρίκετ Surrey County Cricket Club.

Το Kia EV4 GT και οι επιδόσεις του

Η επιλογή του EV4 GT για το συγκεκριμένο αφιέρωμα δεν ήταν τυχαία. Το μοντέλο εντάσσεται στην αναπτυσσόμενη γκάμα ηλεκτρικών εκδόσεων υψηλών επιδόσεων της Kia, μαζί με τα EV3 GT και EV5 GT.

Στην έκδοση παραγωγής, το EV4 GT διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνολική ισχύ 288 ίππων και επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα.

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές εξακολουθούν να αναμένουν την τελική ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.