Η Kia και η TotalEnergies ανανέωσαν τη συνεργασία τους

Η Kia Corporation και η TotalEnergies Lubrifiants ανανέωσαν την παγκόσμια συνεργασία τους για μια επιπλέον πενταετή περίοδο, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Η συμφωνία βασίζεται σε μια 15ετή συνεργασία με στόχο την παροχή λιπαντικών υψηλής ποιότητας σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο της Kia. Στο πλαίσιο της ανανεωμένης συνεργασίας, οι αντιπροσωπείες της Kia σε όλο τον κόσμο (με εξαίρεση τη Νότια Κορέα) θα συνεχίσουν να προσφέρουν λιπαντικά κινητήρα υψηλής απόδοσης Quartz. Η συνεργασία αξιοποιεί επίσης την εμπειρία της TotalEnergies στην τεχνολογία λιπαντικών, την υποστήριξη μάρκετινγκ και τις λύσεις ηλεκτρικής κινητικότητας.

Πέρα από τα λιπαντικά, αυτό το νέο κεφάλαιο ανοίγει επίσης δρόμους για βαθύτερη συνεργασία στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, των υπηρεσιών κινητικότητας και της βιωσιμότητας, τομείς που αντανακλούν την κοινή αφοσίωση των δύο εταιρειών σε καθαρότερες τεχνολογίες, βελτιωμένη απόδοση και καινοτομία που εξυπηρετεί πραγματικά τους πελάτες.

«Είμαστε πραγματικά τιμημένοι που επεκτείνουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την Kia, καθώς ξεκινάμε την τέταρτη συνεχόμενη παγκόσμια περίοδο, συνεχίζοντας να χτίζουμε μαζί μια αξιόπιστη συνεργασία αφιερωμένη στην αριστεία και στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Elodie Luce, Αντιπρόεδρος της Επιχειρηματικής Μονάδας Αυτοκινήτων της TotalEnergies Lubrifiants. «Αυτή η ανανεωμένη δέσμευση ενισχύει την ικανότητά μας να επιταχύνουμε την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων λιπαντικών, προσαρμοσμένων στις ταχέως εξελισσόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων κίνησης, περιλαμβανομένων των τελευταίων υβριδικών και ηλεκτρικών τεχνολογιών».

Ο Dong-Hwan Hwang, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας της Kia Corporation, πρόσθεσε: «Η TotalEnergies αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη τα τελευταία 15 χρόνια. Η ανανεωμένη συμφωνία θα μας επιτρέψει να εξερευνήσουμε από κοινού νέες ευκαιρίες, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία ιδιοκτησίας για τους οδηγούς της Kia και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών στην μεταβαλλόμενη αγορά».