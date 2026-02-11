Η Κίνα γύρισε δύο χρόνια πίσω: Βυθίστηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων

Η αναθεώρηση των προγραμμάτων απόσυρσης, οι αυστηρότεροι κανονισμοί και η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά συνέβαλαν σε σημαντική πτώση των πωλήσεων.

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν δύο ετών σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Κίνα τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς περιορίστηκαν στα 1,4 εκατ. οχήματα, τα λιγότερα από τον Φεβρουάριο του 2024, με την πτώση σε ετήσια βάση να φτάνει το 19,5%.

Οι λιανικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και plug-in υβριδικών – ενός τομέα που είναι γνωστός ως οχήματα νέας ενέργειας (NEV) – μειώθηκαν κατά 22,9% τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με το Reuters, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η σταδιακή κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων, η εξασθένηση της ζήτησης και οι αυστηρότεροι κανονισμοί.

Σημειώνεται ότι οι διακυμάνσεις στις πωλήσεις ΙΧ στην Κίνα είναι συνηθισμένη κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, λόγω της μεταβαλλόμενης χρονικής περιόδου της εβδομαδιαίας αργίας του Σεληνιακού Νέου Έτους, καθώς οι αγορές συχνά πραγματοποιούνται πριν από αυτή την περίοδο.

Φέτος η αργία ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ το 2025 ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος των δυσμενών συνθηκών στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρει το Reuters, στην πτώση συνέδραμε η αναθεώρηση της κυβερνητικής πολιτικής απόσυρσης οχημάτων, η οποία περιόρισε τις επιδοτήσεις για τα χαμηλότερης τιμής αυτοκίνητα που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των νέων πωλήσεων.

Σε συμπόσιο με εταιρείες του κλάδου την περασμένη Παρασκευή, ο Υφυπουργός Εμπορίου, Sheng Qiuping. δεσμεύτηκε να βελτιστοποιήσει το πρόγραμμα απόσυρσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τόνωση των πωλήσεων.

Το 2025, οι επιδοτούμενες αποσύρσεις αυτοκινήτων ξεπέρασαν τα 11,5 εκατομμύρια οχήματα αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων οχημάτων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σήμερα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας έχουν πληγεί από την παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων και την αδύναμη αγορά εργασίας, που έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές στην επέκταση των περιόδων αποπληρωμής έως και στα οκτώ χρόνια.