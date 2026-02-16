Η Κίνα κάνει απόβαση στις ΗΠΑ

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους προκειμένου να μπουν στην αγορά των ΗΠΑ.

Μέσα στα προσεχή χρόνια οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορεί να βρεθούν ως πρωταγωνιστές και όχι ως κομπάρσοι στην αγορά των ΗΠΑ σηματοδοτώντας μια από τις πιο σημαντικές ανακατατάξεις στο χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Business, κορυφαίες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά δημιουργώντας ακόμα και τις δικές τους γραμμές παραγωγής εντός των ΗΠΑ, ξεπερνώντας έτσι εμπόδια όπως οι υψηλοί δασμοί.

Για δεκαετίες, η αμερικανική αγορά ήταν κλειστή στην Κίνα, με τα τελωνειακά εμπόδια και τις πολιτικές εντάσεις να λειτουργούν αποτρεπτικά. Αλλά τώρα, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η επιθυμία των κινεζικών εταιρειών να εισέλθουν στην αγορά της άλλης πλευράς του Ατλαντικού είναι σαφής και πρακτικά ώριμη. Μάλιστα, πολλές είναι οι κινεζικές εταιρείες που δηλώνουν έτοιμες να κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ για να παρακάμψουν τα δασμολογικά εμπόδια ώστε να μειώσουν το κόστος για τον καταναλωτή.

Μάλιστα, μάρκες όπως η Geely, η οποία ελέγχει επίσης τις Volvo και Polestar, συζητούν ήδη τις πιθανότητες να παράγουν μοντέλα των Zeekr και Lynk&Co στο εργοστάσιο της Volvo στη Νότια Καρολίνα.

Για τους Αμερικανούς καταναλωτές, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές, ειδικά στην κατηγορία των EV, όπου η Κίνα έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία με οικονομίες κλίμακας που δυσκολεύουν τους παραδοσιακούς Δυτικούς κατασκευαστές. Η μέση τιμή ενός αυτοκινήτου που εξάγεται από την Κίνα ήταν πέρυσι περίπου 19.000 δολάρια, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 50.000 δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η πιθανή άφιξη των Κινέζων στην αμερικανική αγορά αναδεικνύεται σε σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Η συζήτηση για το αν και πώς θα επιτραπεί αυτή η είσοδος γίνεται εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, όπου θέματα εμπορίου και τεχνολογίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.