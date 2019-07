Η κινεζική BAIC αγόρασε το 5% της Daimler

Την ανακοίνωση απόκτησης ποσοστού που ανέρχεται στο 5% του μετοχικού σχήματος της Daimler έκανε σήμερα η Beijing Automotive Group Co. Ltd. Την είδηση, την οποία επιβεβαίωσαν και οι Γερμανοί, χαιρέτησε με επίσημη ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της Daimler, Ola Kallenius, λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο μακρόχρονος εταίρος μας, η εταιρεία BAIC, είναι πλέον μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Daimler. Αυτό το βήμα ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας και αποτελεί σημάδι της εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τις μελλοντικές δυνατότητες της εταιρείας μας. Η κινεζική αγορά είναι και παραμένει ένας κρίσιμος πυλώνας της επιτυχίας μας - όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά και για την ανάπτυξη και την παραγωγή των προϊόντων μας».

Η Daimler και η BAIC συνδέονται με μια μακρόχρονη στρατηγική εταιρική σχέση που ξεκίνησε από το 2003. Έκτοτε, οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν στην παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη και την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων, βαν και φορτηγών. Το 2013, η Daimler μετείχε στο μετοχικό σχήμα της BAIC Motor, μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο θυγατρικής της BAIC, κατέχοντας σήμερα το 9,55% των μετοχών της. Από το 2018, η Daimler κατέχει επίσης μερίδιο 3,01% στην εταιρεία BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd., ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα.

Αξίζει να θυμίσουμε πως η κινεζική επίσης Geely έχει συμμετοχή στην Daimler η οποία ανέρχεται στο 9,69%, γεγονός που την καθιστά ως τον μεγαλύτερο μέτοχό της._Χ.Α.