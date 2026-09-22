Η κρίση των εξαρτημάτων: Πώς η Ευρώπη έχασε το παιχνίδι από την Κίνα

Η ευρωπαϊκή κατασκευή αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 7% του ΑΕΠ της περιοχής και στηρίζει σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η ισπανική κατασκευάστρια εξαρτημάτων αυτοκινήτων Gestamp, προειδοποίησε ότι η κάμψη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για άλλους βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της χαλυβουργίας, εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Μιλώντας στους Financial Times, ο πρόεδρος και ιδρυτής της Gestamp, Francisco Riberas, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή πρόκληση, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές ενισχύουν τη θέση τους στα ηλεκτρικά οχήματα και η ευρωπαϊκή παραγωγή οχημάτων συνεχίζει να μειώνεται. Σύμφωνα με τον Riberas, η ευρωπαϊκή παραγωγή οχημάτων έχει υποχωρήσει κατά 20-25% από το 2017, έτος κατά το οποίο η παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων έφτασε στο αποκορύφωμά της.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στηρίζει την ευρύτερη ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση

Ο Riberas τόνισε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί ως πυλώνας για αρκετούς άλλους ευρωπαϊκούς κλάδους, προειδοποιώντας ότι η απώλεια της παραγωγής αυτοκινήτων θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάβρωση της ευρύτερης βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή κατασκευή αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 7% του ΑΕΠ της περιοχής και στηρίζει σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Αν και ο Riberas δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να καλωσορίζει τις επενδύσεις από Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να δημιουργούν τοπική παραγωγή και απασχόληση σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Κινέζοι κατασκευαστές που παράγουν οχήματα στην Ευρώπη εξακολουθούν να προμηθεύονται τα περισσότερα εξαρτήματά τους από την Κίνα, ενώ η Gestamp διαθέτει περιορισμένο αριθμό συμβάσεων με Κινέζους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Ο Riberas δήλωσε ότι είναι επομένως απαραίτητο οι Κινέζοι κατασκευαστές να προμηθεύονται όλο και περισσότερο εξαρτήματα τοπικής παραγωγής, προειδοποιώντας ότι η απλή συναρμολόγηση οχημάτων στην Ευρώπη με χρήση εισαγόμενων κινεζικών εξαρτημάτων θα υπονόμευε την ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Σημείωσε ότι, παραδοσιακά, κάθε θέση εργασίας σε ευρωπαϊκό εργοστάσιο κατασκευής οχημάτων στήριζε τρεις θέσεις εργασίας στον κλάδο εξαρτημάτων αυτοκινήτων της περιοχής. Ο πρόεδρος της Gestamp επεσήμανε επίσης τις διαφορές στους όρους χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα σε σχέση με τους Κινέζους ανταγωνιστές, οι οποίοι, όπως ανέφερε, έχουν πρόσβαση σε σημαντικά πιο ευνοϊκή χρηματοδότηση.