Η κρυφή υπόγεια «πόλη» της Ford – Η ιστορία πίσω από μια φωτογραφία

Μια φωτογραφία προκάλεσε έντονα ερωτήματα γύρω από την παρουσία δεκάδων Maverick μέσα σε μια σπηλιά.

Δεκάδες αυτοκίνητα παρκαρισμένα μέσα σε μια σπηλιά. Μια φωτογραφία που είναι αδύνατον να μην προκαλέσει ερωτήματα σε όποιον την αντικρίζει. Κάτι που έγινε κατά τη δημοσίευσή της πριν από λίγα χρόνια σε φόρουμ της Ford.

Πρωταγωνιστές δεκάδες Ford Maverick, μικρά κουπέ οχήματα που σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1970 προκειμένου να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για ένα οικονομικό, αποδοτικό και καλαίσθητο αυτοκίνητο. Πολλοί απ’ όσους αντίκρισαν τη συγκεκριμένη εικόνα ίσως θεώρησαν ότι ήταν προϊόν φωτομοντάζ, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η SubTopolis, ένα τεχνητό υπόγειο συγκρότημα από λατομεία ασβεστόλιθου που εκτείνεται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι έγινε ο απρόσμενος «σωτήρας» για τα πλεονάζοντα Maverick της Ford. Στις αρχές του 1970, η μπλε οβάλ μάρκα αδυνατούσε να βρει αγοραστές για τα αυτοκίνητα και έτσι αποφάσισε να τα αποθηκεύσει σε μια σπηλιά του συγκροτήματος.

Οι σπηλιές φιλοξενούσαν ήδη διάφορες επιχειρήσεις που αξιοποιούσαν τον υπόγειο χώρο για αποθήκευση και άλλες χρήσεις. Η Ford αποφάσισε να μισθώσει περίπου 25 στρέμματα αυτού του τεράστιου συγκροτήματος, μετατρέποντάς το σε μια μάλλον ασυνήθιστη εγκατάσταση αποθήκευσης.

Wiki

Αυτό που κατέστησε τη SubΤropolis ιδανική επιλογή ήταν οι φυσικές ιδιότητες ελέγχου της θερμοκρασίας. Οι σπηλιές διατηρούσαν σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 15 και 20 βαθμών Κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας ένα κατάλληλο περιβάλλον για την αποθήκευση οχημάτων. Τα Maverick τοποθετήθηκαν στα βάθη των σπηλαίων, προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες, και παρέμειναν εκεί μέχρι να βρεθούν αγοραστές.

Η εγκατάσταση ανήκει από το 1964 στη Hunt Midwest, μια αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων με έδρα το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Η SubTropolis δημιουργήθηκε μέσα από την υπόγεια εξόρυξη ενός ασβεστολιθικού σχηματισμού ηλικίας 270 εκατομμυρίων ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ford συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη SubTropolis, εκτείνοντας την παρουσία της σε περίπου 93.000 τ.μ. Οι σπηλιές, ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποθήκευση αυτοκινήτων, όπως στην περίπτωση των Maverick της δεκαετίας του ’70. Σήμερα η υπόγεια εγκατάσταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου logistics, όπου δραστηριοποιούνται και εταιρείες μετατροπών που εξυπηρετούν κυρίως τα F-150 και Transit.