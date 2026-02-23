Η Lamborghini εγκαταλείπει τα σχέδια για ηλεκτρικά – Στροφή στα υβριδικά

Η πρωτότυπη Lanzador δεν θα παραχθεί ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά ως plug-in υβριδικό.

Εκτός πλάνων θέτει η Lamborghini τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με την ιταλική εταιρεία να στρέφεται στα plug-in υβριδικά, έπειτα από τη μείωση της ζήτησης για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μεταξύ των εύπορων πελατών της.

Η Lamborghini παρουσίασε το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο μοντέλο, τη Lanzador, το 2023, ωστόσο δεν σκοπεύει πλέον να το θέσει σε παραγωγή. Επρόκειτο για ένα δίθυρο crossover, το οποίο δεν θα έβγαινε στους δρόμους νωρίτερα από το 2028.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας από τη Sant’Agata, Stephan Winkelmann, δήλωσε στους Sunday Times ότι η ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων κινδύνευε να εξελιχθεί σε «ένα ακριβό χόμπι» για τη μάρκα, δεδομένου ότι ο βαθμός αποδοχής των αυτοκινήτων με μπαταρία από τη βάση πελατών της πλησίαζε «σχεδόν το μηδέν».

Ο Winkelmann ανέφερε ότι το Lanzador θα αντικατασταθεί από ένα plug-in υβριδικό μοντέλο, κάτι που σημαίνει ότι έως το 2030 η γκάμα της Lamborghini θα αποτελείται αποκλειστικά από plug-in υβριδικά. Στο μεταξύ, πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να κατασκευάζει οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης «για όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο Winkelmann δήλωσε ότι οι λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων δεν κατάφεραν να βρουν «μια συγκεκριμένη συναισθηματική σύνδεση» με τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς τους λείπει ο ήχος ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σχετικά με τα plug-in υβριδικά ανέφερε ότι προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, συνδυάζοντας την ευελιξία και την άμεση επιτάχυνση χαμηλών στροφών της τεχνολογίας ηλεκτρικής μπαταρίας με το συναίσθημα και την ισχύ ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.