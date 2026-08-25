Η Lamborghini πατάει φρένο στο χειροκίνητο κιβώτιο

Κατά τη διάρκεια της φετινής Monterey Car Week, ανακοινώθηκαν supercars με χειροκίνητο κιβώτιο από τις McLaren, Gordon Murray Special Vehicles, ακόμη και τη Spyker.

Προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής μοντέλα τους, οι πολυτελείς μάρκες επικεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια στη βελτίωση της συνολικής οδηγικής εμπειρίας, αντί να κυνηγούν απλώς τους απόλυτους αριθμούς.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ορισμένες από αυτές το επιτυγχάνουν είναι η επαναφορά του χειροκίνητου κιβωτίου. Η Lamborghini, ωστόσο, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Κατά τη διάρκεια της φετινής Monterey Car Week, ανακοινώθηκαν supercars με χειροκίνητο κιβώτιο από τις McLaren, Gordon Murray Special Vehicles, ακόμη και τη Spyker. Πριν από λίγο καιρό, η Ferrari παρουσίασε μια ευφυή εκδοχή χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων και χρήσης συμπλέκτη σε ένα αυτόματο κιβώτιο, κάτι που στην πράξη δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την προσέγγιση που ακολούθησε η Koenigsegg πριν από μερικά χρόνια. Η Pagani διαθέτει ένα από τα αυτοκίνητά της με χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ η Aston Martin παρουσίασε μια αντίστοιχη πρόταση πριν από μερικά χρόνια.

Lamborghini Revuelto

Δεν εξετάζεται προς το παρόν

«Ένα χειροκίνητο κιβώτιο είναι μια ευκαιρία», δήλωσε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Lamborghini, Federico Foschini, στο MotorTrend. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται βραχυπρόθεσμα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύσουμε την τεχνολογία μας. Και φυσικά, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, και μερικές φορές χρειάζεται να θέσουμε προτεραιότητες».

Ο Foschini αναμφίβολα επέλεξε προσεκτικά τα λόγια του και άφησε σκόπιμα ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μακροπρόθεσμο μέλλον. Το κατά πόσο, όμως, η εταιρεία θα το εξέταζε ποτέ σοβαρά είναι ένα διαφορετικό ζήτημα.

Η ασυνήθιστη διάταξη του κινητήρα της Revuelto, με τον κινητήρα στραμμένο προς τα πίσω και το κιβώτιο τοποθετημένο στο κέντρο, θα καθιστούσε δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την τοποθέτηση ενός υπάρχοντος χειροκίνητου κιβωτίου, ενώ η εξέλιξη ενός ειδικά κατασκευασμένου κιβωτίου θα ήταν απαγορευτικά δαπανηρή.

Η Ferrari αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα με την 12Cilindri Manuale και επέλεξε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Koenigsegg, δημιουργώντας έναν τεχνητό επιλογέα χειροκίνητων σχέσεων και ένα πεντάλ συμπλέκτη, τα οποία ελέγχουν ένα κατά τα άλλα πλήρως αυτόματο κιβώτιο.

Η πιο οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για τη Lamborghini πιθανότατα θα ήταν να κάνει το ίδιο, και η εταιρεία αναμφίβολα θα παρακολουθεί στενά την υποδοχή που θα επιφυλάξουν οι αγοραστές supercars στη λύση της Ferrari.