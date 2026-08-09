Η Lamborghini πούλησε λιγότερα αυτοκίνητα, αλλά σημείωσε περισσότερα κέρδη

Μια πτώση 4,6% στις παραδόσεις οδήγησε, κατά κάποιον τρόπο, τη Lamborghini σε αύξηση των εσόδων κατά 7,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όταν μια αυτοκινητοβιομηχανία ανακοινώνει πτώση στις πωλήσεις, συνήθως πλήττονται και τα έσοδά της. Αυτό όμως δεν συνέβη στην περίπτωση της Lamborghini κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου οι παραδόσεις μειώθηκαν, αλλά τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του τρέχοντος έτους, η Lamborghini παρέδωσε 5.422 οχήματα. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αν και γενικά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα μοντέλα της ιταλικής μάρκας, οι πωλήσεις της περιορίστηκαν από τους δασμούς στις ΗΠΑ, την ύφεση στην Κίνα και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η «αυξανόμενη αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή αγορά» επηρέασε επίσης τις πωλήσεις.

Η πτώση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι παραδόσεις του ολοκαίνουργιου μοντέλου Temerario ξεκίνησαν ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Η Lamborghini δεν έχει ανακοινώσει πόσα αυτοκίνητα του διαδόχου του Huracan έχει πουλήσει, ούτε πόσα έχουν παραδοθεί, αλλά προφανώς ελπίζει ότι ο ανταγωνιστής της Ferrari 296 GTB θα καταφέρει να δημιουργήσει μια κληρονομιά που θα ανταποκρίνεται σε εκείνη των προκατόχων του με κινητήρα V10, των Gallardo και Huracan.

Κυρίαρχο γεγονός για τη Lamborghini στο δεύτερο εξάμηνο είναι η κυκλοφορία στην αγορά του νέου κορυφαίου μοντέλου Urus SE Performante. Παρουσιάστηκε στις αρχές Ιουλίου και χρησιμοποιεί την ίδια plug-in υβριδική διάταξη με την Urus SE, που αποτελείται από έναν V8 4,0 λίτρων με διπλό υπερσυμπιεστή και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αποδίδει συνολική ισχύ 812 PS και ροπή 1.000 Nm επιτρέποντάς του να επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 312 χλμ./ώρα.

Οικονομική ώθηση

Αν και θα ήταν εύκολο να υποθέσει κανείς ότι αυτή η ύφεση θα προκαλούσε ανησυχία στα στελέχη της Lamborghini, η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση των παραδόσεων με έσοδα ύψους 1,74 δισ. ευρώ δηλαδή 7,4% υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του περασμένου έτους. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 395 εκατ. ευρώ.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, επιτύχαμε σταθερά αποτελέσματα παρά το μακροοικονομικό περιβάλλον που παραμένει ασταθές και γεμάτο προκλήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και οικονομικός διευθυντής της Lamborghini, Paolo Poma.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις των αυξημένων δασμών των ΗΠΑ, που εισήχθησαν το 2025, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, επηρέασαν τις επιδόσεις χωρίς όμως να υπονομεύσουν τη δυναμική θέση της μάρκας μεταξύ των κορυφαίων παικτών στον τομέα των πολυτελών προϊόντων», πρόσθεσε.