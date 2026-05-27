Η Lancia Gamma επιστρέφει στους δρόμους

Στο Melfi της Ιταλίας θα κατασκευάζεται η νέα γενιά της Gamma, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση, προαναγγέλλοντας μια σπουδαία επιστροφή για τη Lancia.

H Lancia ετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή ενός θρυλικού μοντέλου της. Πρόκειται για τη νέα Gamma, ένα τετράτροχο που αναμένεται να σηματοδοτήσει και την ανάκαμψη της ιταλικής μάρκας.

Σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ιταλία και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Melfi, μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής που διαθέτει ο Όμιλος Stellantis και προορίζεται για την αγορά της Ευρώπης.

Σε αυτή τη φάση η Gamma βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης, με το πρώτο αυτοκίνητο να κινείται στους δρόμους λίγο πριν περάσει στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης και ύστερα στην παραγωγή.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis. Η Gamma είναι ένα crossover με αισθητική fastback, που διακρίνεται για τις κομψές γραμμές του. Το μήκος είναι 4,67 μ., με το πλάτος να είναι 1,89 μ. και το ύψος 1,66 μ.

Στόχος είναι να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που δίνει έμφαση στην αισθητική, αλλά και την αποδοτικότητα, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο τον χαρακτήρα που έχουν στον δρόμο τα αυτοκίνητα της Lancia.

Εφοδιάζεται με πλούσια γκάμα κινητήρων, με την εισαγωγική έκδοση να είναι η υβριδική των 145 ίππων, που, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία η κορυφαία εκδοχή του μοντέλου μπορεί να προσφέρει έως και 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Τη γκάμα συμπληρώνουν αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με απόδοση 230 ίππων και αυτονομία 540 χιλιομέτρων, 245 ίππων και αυτονομία 740 χιλιομέτρων, αλλά και 375 ίππων με τετρακίνηση και αυτονομία 675 χιλιομέτρων.

Η νέα Lancia Gamma, ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο και εξελιγμένο στην Ευρώπη για την Ευρώπη, θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες από το καλοκαίρι του 2026. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες θα προκύψουν τους επόμενους μήνες.