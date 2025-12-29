Η Leapmotor ανεβάζει τον πήχη: Στόχος οι 4 εκατ. πωλήσεις τον χρόνο

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, αποσπώντας μερίδιο από εδραιωμένες δυνάμεις του κλάδου.

Σε πάνω από 4 εκατ. πωλήσεις οχημάτων ανά έτος στοχεύει μέσα στην επόμενη δεκαετία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Leapmotor, όπως δήλωσε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Zhu Jiangming.

Η Leapmotor στοχεύει να πουλήσει 1 εκατ. αυτοκίνητα το 2026, στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας στρατηγικής παγκόσμιας επέκτασης, με την αρωγή του ομίλου Stellantis. Το νέο πλάνο περιλαμβάνει, επίσης, το λανσάρισμα μιας premium σειράς οχημάτων με τιμές άνω των 250.000 γιουάν (34.300 δολάρια με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Μέσα σε μόλις λίγα έτη, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει σημειώσει επιτυχία στον σκληρά ανταγωνιστικό κινεζικό κλάδο αυτοκινήτου, με ταχεία αύξηση του όγκου πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Με αιχμή του δόρατος το ηλεκτρικό SUV C10, το οποίο είναι το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις, η Leapmotor έχει επίσης αρχίσει να αποσπά μερίδιο αγοράς από τον ηγέτη του κλάδου, την BYD, στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων με τιμή κάτω από 25.000 δολάρια.

Οι εγχώριες πωλήσεις της Leapmotor σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2025, φτάνοντας τα 482.447 αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας. Αντίθετα, οι εγχώριες πωλήσεις της BYD μειώθηκαν κατά 5,1%, στις 3,1 εκατομμύρια μονάδες, κατά την ίδια περίοδο.