Η «λειτουργία πτήσης» ήρθε και στα αυτοκίνητα -Πώς λειτουργεί

Το νέο Defender Dakar ενισχύεται με μία νέα λειτουργία που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις off-road δυνατότητές του.
Όταν ακούει κανείς τη φράση «Airplane Mode», ο νους του πηγαίνει αυτόματα στην απενεργοποίηση των τηλεπικοινωνιών του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Στην περίπτωση όμως του νέου Defender Dakar, τα πράγματα λειτουργούν εντελώς διαφορετικά.
Η βρετανική εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει την τεχνογνωσία της από τους αγώνες αντοχής στο δρόμο, προσφέροντας μια ειδική λειτουργία στο νέο Defender Dakar, η οποία προετοιμάζει το αυτοκίνητο για την στιγμή της… προσγείωσης.
Το Defender Dakar αποτελεί την «πολιτική» έκδοση του αγωνιστικού D7X-R. Τοποθετείται πάνω από την μέχρι πρότινος κορωνίδα της γκάμας, το Defender Octa, και χρησιμοποιεί και αυτό τον twin-turbo V8 κινητήρα 4,4 λίτρων που αποδίδει 635 ίππους. Παράλληλα, ενισχύεται με νέα ανάρτηση που είναι σχεδιασμένη να αντέχει στις απαιτητικές off-road διαδρομές.
Πώς λειτουργεί
Η αληθινή έκπληξη κρύβεται στη διαχείριση της ανάρτησης και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Εκτός από τα γνωστά προγράμματα οδήγησης για αμμόλοφους και χαλίκι, οι μηχανικοί της Land Rover προσφέρουν στο αυτοκίνητο το καινοτόμο Airplane Mode.
Η συγκεκριμένη λειτουργία εξελίχθηκε αρχικά με σκοπό τη διαχείριση των βίαιων αλμάτων στις αμμοθίνες της Σαουδικής Αραβίας.
Στην πράξη, όταν το νέο Defender Dakar βρεθεί στο αέρα μετά από ένα γρήγορο πέρασμα από κάποιο ύψωμα, τα αμορτισέρ της Bilstein και τα ηλεκτρονικά συστήματα ρυθμίζουν αυτόματα τον βαθμό απόσβεσης της ανάρτησης, διασφαλίζοντας ότι η προσγείωση θα γίνει με τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα και ασφάλεια, τόσο για τα μηχανικά μέρη του οχήματος όσο και για τους επιβάτες.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές όταν θα πραγματοποιηθεί η πλήρης παρουσίαση του μοντέλου.