Η Μ. Βρετανία απαλλάσσεται από το ντίζελ – Πότε τα ηλεκτρικά ΙΧ θα ξεπεράσουν τα πετρελαιοκίνητα

Ανάλυση στη Μεγάλη Βρετανία δείχνει ότι το πετρέλαιο κίνησης πνέει τα λοίσθια, ενώ σε λίγα χρόνια δεν θα παρέχεται από πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων.

Την πλάτη της στο ντίζελ φαίνεται ότι γυρνάει η Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με ανάλυση, έως το 2030 τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να ξεπεράσουν τα πετρελαιοκίνητα στους δρόμους του νησιού, ενώ το Λονδίνο εκτιμάται ότι θα είναι η πρώτη πόλη του Ην. Βασιλείου που θα απαλλαγεί πλήρως από το ντίζελ.

Τον Ιούνιο του 2025, ο αριθμός των ντίζελ αυτοκινήτων στους δρόμους της Μ. Βρετανίας είχε μειωθεί στα 9,9 εκατομμύρια, και ήταν κατά 21% μικρότερος από το ανώτατο επίπεδό των 12,4 εκατομμυρίων οχημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της New AutoMotive, μιας δεξαμενής σκέψης που επικεντρώνεται στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να στρέφεται στο ντίζελ κατά τη δεκαετία του 2000, καθώς η κυβέρνηση παρείχε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Οι πετρελαιοκινητήρες τείνουν να είναι πιο αποδοτικοί από τους βενζινοκινητήρες, καταναλώνοντας λιγότερα καύσιμα και παράγοντας λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Στον αντίποδα, εκλύουν περισσότερα οξείδια του αζώτου, τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία.

Το πετρέλαιο κίνησης υπέστη σοβαρό πλήγμα το 2015 με το Dieselgate, ενώ ακολούθησε η δαιμονοποίησή του από διάφορες κυβερνήσεις που άρχισαν να εφαρμόζουν αντικίνητρα. Όπως αναφέρει ο Guardian, το 11μηνο του 2025 οι πωλήσεις αυτοκινήτων με πετρελαιοκινητήρα κατέρρευσαν σε λιγότερες από 100.000 μονάδες.

Από την άλλη, η ηλεκτροκίνηση στο νησί συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, μολονότι ο ρυθμός διείσδυσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ασθενέστερος απ’ ό,τι ανέμεναν οι κατασκευαστές.

Το 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούσαν μόλις το 4% των αυτοκινήτων στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν το ποσοστό των πετρελαιοκίνητων κυκλοφορούντων οχημάτων έφτανε το 32% και των βενζινοκίνητων το 58%, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT). Το υπόλοιπο 6% ήταν υβριδικά, τα οποία συνήθως συνδυάζουν μια μικρότερη μπαταρία με έναν βενζινοκινητήρα.

Η New AutoMotive προσθέτει ότι συν τω χρόνω ο αριθμός των πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα γνωρίζει συνεχή μείωση, λόγω της διαφαινόμενης επιτάχυνσης των ρυθμών απόσυρσης παλαιών ντίζελ ΙΧ, κάτι που θα έχει αλυσιδωτή επίδραση στα πρατήρια καυσίμων, πολλά εκ των οποίων θα σταματήσουν να προσφέρουν ντίζελ.

Το Λονδίνο αναμένεται να είναι το πρώτο μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου δεν θα κυκλοφορούν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ή βαν, κυρίως λόγω της ζώνης εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEZ), η οποία επιβάλλει χρεώσεις στα πιο ρυπογόνα οχήματα.

Οι αριθμοί των πετρελαιοκίνητων οχημάτων μειώνονται επίσης γρήγορα στην κεντρική ζώνη της Σκωτίας, η οποία περιλαμβάνει το Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη -και οι δύο με ζώνες χαμηλών εκπομπών.

«Ο τερματισμός της χρήσης του ντίζελ είναι απαραίτητος για να καθαρίσουν οι ασφυκτικές πόλεις της Βρετανίας», δήλωσε ο Ben Nelmes, διευθύνων σύμβουλος της New AutoMotive. «Το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον προωθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ταχύ ρυθμό, και αυτό είναι εξαιρετικά νέα για όλους όσοι απολαμβάνουν καθαρό αέρα, πιο ήσυχους δρόμους και πολύ χαμηλό κόστος χρήσης».