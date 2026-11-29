Είναι η πιο απίθανη αναμέτρηση που έχει γίνει ποτέ. Μια ομάδα ανθρώπων και συγκεκριμένα κορυφαίων αθλητών, επιχείρησε να συγκρατήσει με το σώμα την ορμή μιας Formula 1.

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά η μονομαχία αυτή εξακολουθεί να συναρπάζει. Ποιος άλλωστε έχει δει ξανά, οκτώ ανθρώπους να τα βάζουν με ένα πραγματικό μονοθέσιο της Formula 1;

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας ράγκμπι της Bath στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η εντυπωσιακή ισχύς και η ταχύτητα ενός μονοθεσίου της Red Bull και από την άλλη η σωματική δύναμη, η αντοχή και η ομαδικότητα των αθλητών του ράγκμπι.

Στόχος της Red Bull, ήταν να απαντήσει σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα: μπορεί η ιπποδύναμη ενός μονοθεσίου της F1 να υπερισχύσει της δύναμης οκτώ επαγγελματιών αθλητών .

Για τις ανάγκες του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκε η RB8, το μονοθέσιο του 2012 με V8 κινητήρα απόδοσης περίπου 750 ίππων. Στο εμπρός μέρος του τοποθετήθηκε μια ειδική επίπεδη κατασκευή, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται στις προπονήσεις ράγκμπι. Απέναντί του παρατάχθηκαν οκτώ παίκτες της Bath Rugby, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το αγωνιστικό όχημα.

Η αναμέτρηση αποδείχθηκε πολύ πιο αμφίρροπη από όσο θα περίμενε κανείς. Παρά την τεράστια ισχύ του κινητήρα, το μονοθέσιο δεν κατάφερε να επιβληθεί εύκολα στους οκτώ αθλητές, οι οποίοι αξιοποίησαν τη σωματική τους δύναμη και τον συγχρονισμό τους για να αντισταθούν. Μάλιστα, υπήρξε στιγμή κατά την οποία η RB8 κατάφερε να τους μετακινήσει, προτού εκείνοι επιστρέψουν δυναμικά στη μάχη.

Για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι, πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου βρισκόταν ο Daniel Ricciardo, με το βίντεο της Red Bull να έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.