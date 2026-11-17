Ο κινεζικός κολοσσός είναι η μάρκα που απασχολεί τους περισσότερους εργαζόμενους από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων στον κόσμο.

Τον απίστευτο αριθμό των 1,02 εκατομμυρίων αγγίζει το ανθρώπινο δυναμικό της BYD, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Wang Chuanfu στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτου της Κίνας. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε 2,6 φορές το ανθρώπινο δυναμικό της Toyota, του κολοσσού που η BYD φιλοδοξεί να εκθρονίσει από την κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας έως το 2030.

Μόλις 60.000 από αυτούς εργάζονται εκτός Κίνας

Από το σύνολο του προσωπικού της BYD, περίπου 960.000 εργάζονται στην Κίνα και μόλις 60.000 στο εξωτερικό, ενώ περίπου 120.000 από αυτούς είναι μηχανικοί που ασχολούνται με τις μπαταρίες, τους κινητήρες και τα ηλεκτρονικά συστήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Για να αντιληφθεί κανείς την κλίμακα, αρκεί να αναλογιστεί ότι η Toyota, η General Motors, η Ford και η Tesla απασχολούν όλες μαζί περίπου 851.000 ανθρώπους, δηλαδή περίπου 170.000 λιγότερους από όσους απασχολεί η BYD… μόνη της. Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο ρυθμός των προσλήψεων, καθώς η εταιρεία πρόσθεσε περίπου 150.000 εργαζομένους μέσα σε δέκα μήνες, παρότι οι συνολικές της πωλήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο υποχώρησαν κατά 3,9% σε 3.131.576 οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ είχε χάσει το ένα τρίτο της αξίας της μέσα σε έναν χρόνο, ο επικεφαλής της BYD διαβεβαίωσε ότι μέχρι το 2030 η εταιρεία του θα είναι η No.1 μάρκα στον κόσμο. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να ξεπεράσει την Toyota, η οποία διατηρεί τα σκήπτρα των πωλήσεων αδιάλειπτα από το 2020.

Η ιαπωνική εταιρεία έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με ιστορικό ρεκόρ 11.322.575 πωλήσεων, (συνυπολογίζοντας τις μάρκες Toyota, Lexus, Daihatsu και Hino), τη στιγμή που η BYD διέθεσε 4,6 εκατομμύρια οχήματα, δηλαδή λιγότερα από τα μισά.

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Η πορεία της BYD παρουσιάζει σήμερα δύο εντελώς διαφορετικές όψεις. Στις διεθνείς αγορές σημειώνει εκρηκτική άνοδο, με τις πωλήσεις εκτός Κίνας να φτάνουν τις 1.342.960 μονάδες μέχρι τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 92,7% και ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο του 1,3 εκατομμυρίου που είχε τεθεί τον Ιανουάριο. Αντίθετα, στην εγχώρια κινεζική αγορά οι πωλήσεις της κατέρρευσαν κατά 30,2%, υποχωρώντας στο 1,79 εκατομμύριο οχήματα.

Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, εντοπίζεται στον δείκτη παραγωγικότητας, όπου το τεράστιο εργατικό δυναμικό μοιάζει να λειτουργεί ανασταλτικά.

Αν διαιρέσει κανείς τις ετήσιες πωλήσεις με τον αριθμό των εργαζομένων, προκύπτει ότι η BYD παράγει μόλις 5,3 αυτοκίνητα ανά εργαζόμενο. Την ίδια στιγμή, η Tesla βρίσκεται περίπου στα 12 αυτοκίνητα ανά εργαζόμενο, η Volkswagen στα 13,5, ενώ η Toyota εκτοξεύεται στα 29 οχήματα ανά υπάλληλο, απασχολώντας μόλις 390.927 άτομα.

Η διαφορά της BYD σε σχέση με την Toyota

Το προσωπικό ωστόσο της BYD δεν αφορά αποκλειστικά την κατασκευή αυτοκινήτων. Περιλαμβάνει τη θυγατρική BYD Electronic, η οποία συναρμολογεί συσκευές για τρίτους κατασκευαστές και απασχολεί 165.000 ανθρώπους, καθώς και άλλες που ασχολούνται με την παραγωγή μικροτσίπ, την παραγωγή και ανάπτυξη μπαταριών και τις μεταφορές.

Από την άλλη πλευρά, στους 390.927 εργαζομένους της Toyota δεν συνυπολογίζονται οι χιλιάδες υπάλληλοι των συνδεδεμένων προμηθευτών όπως η Denso, η Aisin και η Toyota Industries, που κατασκευάζουν κιβώτια ταχυτήτων και ηλεκτρονικά συστήματα. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο εταιρείες είναι, ουσιαστικά, ότι η Toyota έχει χτίσει ένα μεγάλο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, ενώ η BYD κατασκευάζει τα πάντα μόνη της.