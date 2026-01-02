Η μάρκα που απειλεί την Toyota στην Ευρώπη – Αυτό είναι το Top-5 των πωλήσεων

Όσο η VW διατηρεί την κορυφή, η Toyota βλέπει μια μάρκα της κεντρικής Ευρώπης να επελαύνει, διεκδικώντας με σοβαρές αξιώσεις τη δεύτερη θέση στο σύνολο του 2025.

Με 8.974.026 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων έκλεισε το 11μηνο του 2025 στις χώρες της ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,4% συγκριτικά με το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025.

Κορυφαία επιλογή για τους καταναλωτές αποτέλεσαν τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα με μερίδιο 34,6%, ενώ ακολούθησαν τα βενζινοκίνητα (27%), τα αμιγώς ηλεκτρικά (16,9%), τα plug-in υβριδικά (9,3%) και τα ντίζελ (9%).

Η Γερμανία συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη με 2.611.152 ταξινομήσεις, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν η Γαλλία (1.459.225) και η Ιταλία (1.417.045) αντίστοιχα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Σε επίπεδο αυτοκινητοβιομηχανιών, το 11μηνο του 2025 βρήκε στην κορυφή την Volkswagen με 1.129.050 πωλήσεις, ενώ στη δεύτερη θέση δέσποζε η Toyota (676.625), έχοντας ωστόσο κοντά της την Skoda (664.142), με την πεντάδα να ολοκληρώνουν οι Renault (604.236) και BMW (586.959).

Σημειώνεται ότι η Toyota εμφανίζει μείωση πωλήσεων 6,5% σε ετήσια βάση, ενώ η Skoda καταγράφει άνοδο 10%, με αποτέλεσμα να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία πωλήσεων του Δεκεμβρίου, απ’ όπου θα προκύψει η δεύτερη θέση.

Η VW κυριάρχησε και σε επίπεδο Νοεμβρίου, με 60.473 αυτοκίνητα, με τη Skoda (61.909) ωστόσο να αφήνει πίσω της την Toyota (60.473), σε αντίθεση με τις Renault (58.382) και BMW (55.667) που κατέλαβαν τις ίδιες θέσεις με αυτές του 11μηνου.