Η μάρκα που δεν χάνει από κανέναν στην Ευρώπη – Πουλάει 116.000 αυτοκίνητα κάθε μήνα

Είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η μοναδική που έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. πωλήσεις στο εννιάμηνο του έτους.

Τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), σχετικά με τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην ΕΕ, οι ταξινομήσεις το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 8.517.059 οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα υβριδικά αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή μεταξύ των αγοραστών, κατέχοντας ποσοστό 36,3%, ωστόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά καταγράφουν εντυπωσιακή δυναμική, φθάνοντας το μερίδιο-ρεκόρ του 22,7%, με 1.931.465 συνολικές ταξινομήσεις.

Στη Γαλλία, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 79,1% στο εννιάμηνο, στη Γερμανία κατά 58,1% και στη Δανία κατά 40,3%. Οι συγκεκριμένες αγορές, μαζί με το Βέλγιο, αντιπροσωπεύουν συνολικά το 64% των ταξινομήσεων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα για τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης παραμένει αρνητική. Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων μοντέλων μειώθηκαν κατά 19,1% στο εννεάμηνο, στις 1.802.078 μονάδες, με το μερίδιό τους να υποχωρεί στο 21,2%, από 27,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση στο diesel, με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται μόλις στο 7,1%.

Η Νο1 μάρκα της Ευρώπης

Στις μάρκες τώρα, μια γερμανική συνεχίζει να κυριαρχεί. Η εταιρεία με έδρα το Βόλφσμπουργκ είναι η μοναδική που ξεπέρασε το 1 εκατ. πωλήσεις το εννιάμηνο του έτους, κερδίζοντας κατά κράτος τον μεγάλο της αντίπαλο, την Toyota.

Αναφερόμαστε στη Volkswagen, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ACEA, στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στις χώρες EFTA (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν), ταξινόμησε 1.050.077 μονάδες. Με απλά μαθηματικά, κάθε μήνα παραδίδει πάνω από 116.000 αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Η διαφορά της VW με τις υπόλοιπες διευρύνεται, καθώς η Toyota έχει 650.075 πωλήσεις, πέφτοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ η Skoda έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση με 666.798 μονάδες.

Ακολουθεί η BMW με 603.722 ταξινομήσεις και την πεντάδα κλείνει η Renault με 554.212.

Επιστρέφοντας στη Volkswagen, αξίζει να σημειώσουμε ότι διαθέτει τρία μοντέλα στο Top10 των best seller. Το Golf είναι τρίτο επί του συνόλου, καθώς το έχουν επιλέξει 151.334 οδηγοί, το T-Roc έφτασε τις 147.763 μονάδες και το Tiguan τις 137.839 μονάδες.

Οι 10 πρώτες μάρκες της Ευρώπης (ΕΕ+EFTA+Ηνωμένο Βασίλειο) στο εννιάμηνο:

1.Volkswagen: 1.050.077

2.Skoda: 666.798

3.Toyota: 650.075

4.BMW: 603.722

5.Renault: 554.212

6.Mercedes: 519.630

7.Audi: 499.045

8.Peugeot: 483.512

9.Kia: 421.867

10.Dacia: 405.768