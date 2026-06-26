Η Maserati ποντάρει στο χειροκίνητο κιβώτιο – Τι ετοιμάζει

Η Maserati πιστεύει πως αυτό που θέλει το κοινό από τα νέα supercars είναι περισσότερη επαφή του οδηγού με το αυτοκίνητο. Για αυτόν τον λόγο, θεωρεί ότι η επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου μπορεί να της φέρει πίσω μέρος της παλιάς της δόξας.

Η Maserati έχει χάσει μεγάλο μέρος από την αίγλη της την περασμένη δεκαετία αλλά μετά την απορρόφησή της από τον όμιλο Stellantis ψάχνει να βρει τον τρόπο για να βιώσει ξανά τις παλιές της δόξες.

Η απάντηση σε αυτή την κρίση ταυτότητας ίσως κρύβεται σε μια απλή λύση, στην επιστροφή του χειροκινήτου κιβωτίου ταχυτήτων.

Λίγο πριν τον αφανισμό

Στην εποχή που τα αυτόματα κιβώτια ήταν νωχελικά, η μηχανική μετάδοση ήταν μονόδρομος για τα σπορ μοντέλα. Αυτές οι μέρες όμως έχουν περάσει. Τα γρήγορα κιβώτια διπλού συμπλέκτη έχουν σχεδόν αφανίσει τον παραδοσιακό μοχλό. Από τους παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς, μόνο η Porsche και η BMW επιμένουν ακόμη να κρατούν «ζωντανό» το χειροκίνητο κιβώτιο.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Maserati φαίνεται έτοιμη να κάνει την έκπληξη και να ηγηθεί μιας αναπάντεχης αντεπίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως από το βρετανικό περιοδικό Autocar, οι Ιταλοί όχι μόνο θέλουν να ανανεώσουν ριζικά το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά σχεδιάζουν να επαναφέρουν το χειροκίνητο κιβώτιο στα μοντέλα τους.

Η τάση θέλει σπορ αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο

Αυτή η απόφαση είναι μέρος μιας ευρύτερης τάσης. Η Pagani, για παράδειγμα, προσφέρει την Utopia με προαιρετικό χειροκίνητο κιβώτιο επτά σχέσεων, μια επιλογή που έχει προτιμήσει μέχρι στιγμής το εντυπωσιακό 70% των αγοραστών.

Παράλληλα, η Koenigsegg προσφέρει τη δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών μέσω του περίπλοκου συστήματος ESS, αποδεικνύοντας ότι το κοινό της συγκεκριμένης κατηγορίας διψά για περισσότερη επαφή με το αυτοκίνητο.

Υπάρχει ζήτηση

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Maserati, Cristiano Fiori, επιβεβαίωσε τις προθέσεις της εταιρείας δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η απάντηση στο αν πρέπει να επιστρέψει το χειροκίνητο είναι ένα ξεκάθαρο «ναι». Ο Fiori τόνισε ότι το 50% των πελατών της αποκλειστικής σειράς προϊόντων “Bottega” απαιτεί χειροκίνητο κιβώτιο σε συνδυασμό με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς αναζητούν αυτή την αυθεντική, ρετρό αίσθηση που έχει χαθεί από τα σύγχρονα supercars.

Οι Ιταλοί έχουν αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα νέο μοντέλο, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει προϊόν συνεργασίας με την Alfa Romeo. Οι φήμες το θέλουν να χρησιμοποιεί τον πανίσχυρο V6 Nettuno κινητήρα, ο οποίος στην παρούσα φάση αποδίδει έως και 640 ίππους στην GT2 Stradale.

Θεωρείται μάλιστα εξαιρετικά πιθανό το επερχόμενο μοντέλο να ξεπερνά σε επιδόσεις και την εμβληματική MC12.