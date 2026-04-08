Η Mazda σταματάει την παραγωγή αυτοκινήτων για τη Μέση Ανατολή

Φρένο στην παραγωγή οχημάτων για εξαγωγή στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο και τον Μάιο πατάει η Mazda, σε απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της εταιρείας, όπως αναφέρει το Nikkei Asia.

Η Mazda παράγει οχήματα όπως το CX-5 στην Ιαπωνία για τη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 50.000 μονάδες. Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η εταιρεία είχε αναστείλει τις εξαγωγές από τον Μάρτιο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει τον συνολικό όγκο παραγωγής της εν μέρει ενισχύοντας την κατασκευή οχημάτων για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Όσον αφορά τα μέτρα για τον Ιούνιο και μετά, η εταιρεία «θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα λάβει απόφαση», σύμφωνα με τους αξιωματούχους.