Η Mazda σταματάει την παραγωγή αυτοκινήτων για τη Μέση Ανατολή

Οι ετήσιες πωλήσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Μέση Ανατολή ανέρχονται σε περίπου 50.000 μονάδες.

Φρένο στην παραγωγή οχημάτων για εξαγωγή στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο και τον Μάιο πατάει η Mazda, σε απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της εταιρείας, όπως αναφέρει το Nikkei Asia.

Η Mazda παράγει οχήματα όπως το CX-5 στην Ιαπωνία για τη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 50.000 μονάδες. Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η εταιρεία είχε αναστείλει τις εξαγωγές από τον Μάρτιο.

Mazda

Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει τον συνολικό όγκο παραγωγής της εν μέρει ενισχύοντας την κατασκευή οχημάτων για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Όσον αφορά τα μέτρα για τον Ιούνιο και μετά, η εταιρεία «θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα λάβει απόφαση», σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

