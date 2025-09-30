Η McLaren ακολουθεί το μονοπάτι των Ferrari και Lamborghini

Η επιτυχία των SUV των δύο ιταλικών εταιρειών φαίνεται ότι δεν έχει περάσει απαρατήρητη στη μάρκα από το Γουόκινγκ της Αγγλίας.

Τα μονοπάτια της Ferrari και Lamborghini φαίνεται ότι θα ακολουθήσει η McLaren θυσιάζοντας ένα μικρό κομμάτι του σπορ DNA της στον βωμό του λανσαρίσματος ενός SUV.

Σε δηλώσεις του σε γνωστό βρετανικό περιοδικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Nick Collins, ανέφερε ότι η McLaren θα αναπτύξει ένα πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μοντέλων, σε μια προσπάθεια να ανακάμψει από την απώλεια σχεδόν 1 δισ. λιρών το 2023.

«Γνωρίζουμε -με μια απόκλιση περίπου 10%- όλα όσα θα κάνουμε μέχρι το 2030 και έχουμε ένα σχεδιαστικό μοντέλο για τα πάντα», επισήμανε το αφεντικό της McLaren sto Car.

«Θα υπάρξουν περισσότερα από αυτά που πάντα κάναμε, αλλά σε ακόμη καλύτερο επίπεδο, και στη συνέχεια είσοδος σε ορισμένα “γειτονικά” τμήματα της αγοράς.»

Πρόσθεσε ότι «σίγουρα θα δείτε κάτι με περισσότερες από δύο θέσεις, αλλά αυτό εξακολουθεί να μας αφήνει σε ένα αρκετά ευρύ πεδίο».

Δημοσιεύματα εξηγούν ότι ο Collins προλειαίνει το έδαφος για το λανσάρισμα ενός SUV, το οποίο θα πλαισιώσει τα υφιστάμενα σπορ μοντέλα της.

Τον δρόμο έχουν δείξει η Ferrari και η Lamborghini με τη Purosangue και την Urus αντίστοιχα -μοντέλα που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 η Lamborghini κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων, κυρίως χάρη στην Urus, η οποία ήταν το τρίτο best-seller της ιταλικής μάρκας, πίσω από τις Revuelto και Huracan.