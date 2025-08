Η μεγάλη απογοήτευση της αυτοκινητοβιομηχανίας: Το μοντέλο που πωλείται με «έκπτωση» 30.000 ευρώ

Ήταν 2023 όταν η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Fisker διέθετε στην αγορά το Ocean, ένα προηγμένο ηλεκτρικό SUV που εκτελούσε χρέη πολιορκητικού κριού στην προσπάθεια της μάρκας να εκθρονίσει την Tesla.

Γρήγορα, ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι η επιβίωση -πόσο μάλλον η κυριαρχία- στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κόσμο της ηλεκτροκίνησης δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα: Το πρώτο έτος κυκλοφορίας του Ocean, η μάρκα παρέδωσε μόλις 4.700 αντίτυπα, έχοντας κατασκευάσει περίπου 10.000 οχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων έμειναν αδιάθετα.

Ακολούθησε μείωση του εργατικού δυναμικού της κατά 15%, για να φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2024, όταν υπέβαλε αίτημα πτώχευσης και εκκίνησε της διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, με στόχο να κλείσει μια «τρύπα» 850 εκ. δολαρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία εκποίησε περίπου 3.300 οχήματα στην εταιρεία μίσθωσης οχημάτων American Lease, έναντι πινακίου φακής, με τη συμφωνία να προβλέπει τη διάθεση του συγκεκριμένου στόλου στην τιμή των 16.500 δολαρίων (14.250 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) ανά αυτοκίνητο, όταν βάσει του παλιού τιμοκαταλόγου της μάρκας η τιμή του Ocean έφτανε έως και τα 70.000 ευρώ.

Τους μήνες που ακολούθησαν πολλά από τα Ocean έμειναν στις κατά τόπους συνεργαζόμενες αντιπροσωπείες της Fisker, ενώ τον γύρο του διαδικτύου έκαναν και οι εικόνες ορισμένων οχημάτων που ρήμαζαν επί πολλές ημέρες στην άκρη διάφορων οδών.

Όσα καταστήματα είχαν σπεύσει να εμπιστευτούν τη Fisker και συνεχίζουν να διατηρούν κομμάτια του Ocean στις εκθέσεις τους καταβάλλουν απέλπιδες προσπάθειες να τα… ξεφορτωθούν και επομένως τα προσφέρουν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κατάστημα Newport Fisker στην Κόστα Μέσα της Καλιφόρνια, το οποίο προσφέρει 24 Fisker σε τιμές που αναμφίβολα δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική αξία -τουλάχιστον σε επίπεδο τεχνολογιών- του SUV.

Όλα αναγράφονται ως «μεταχειρισμένα», αλλά όλα εκτός από δύο έχουν διανύσει κάτω από 160 χλμ., κάτι που τα καθιστά πρακτικά καινούργια.

Στο σύνολό τους είναι μοντέλα Ocean του έτους 2023, αλλά υπάρχουν διάφορες εκδόσεις και χρώματα για να επιλέξει κανείς. Το φθηνότερο από τα «καινούργια» είναι ένα Ocean Ultra σε μπλε χρώμα, με τιμή 22.990 δολάρια (19.800 ευρώ). Το Ultra δεν αποτελεί τη βασική έκδοση του μοντέλου μιας και αποδίδει 564 ίππους από τους δύο ηλεκτροκινητήρες του και προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία 550 χιλιομέτρων, ενώ η αρχική του ήταν περίπου 55.000 δολάρια (47.500 ευρώ).

We’re thrilled to see the overwhelming enthusiasm for our products! Due to the extraordinary number of customers exploring our inventory and making purchases, you might experience a slight delay on our website. Our team is working diligently to expand and enhance our systems. pic.twitter.com/RJwhJHDYCQ

— Fisker Inc. (@FiskerInc) March 29, 2024