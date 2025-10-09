Η μεγάλη επιστροφή: Έρχεται το Cupra Formentor VZ5 των 390 ίππων

Με πηγή ζωής έναν πανίσχυρο 5κύλινδρο κινητήρα, το Formentor VZ αποτελεί την καλύτερη υπενθύμιση του σπορ DNA της μάρκας.

Το Formentor δεν αποτελεί απλά ένα από τα μοντέλα της Cupra, αλλά το προϊόν που σηματοδότησε την αυτονόμησή της, ως ξεχωριστό brand.

Από το λανσάρισμά του, το Formentor έχει αποκτήσει δεκάδες χιλιάδες οπαδούς, με τους περισσότερους να μην ξεχνούν την κορυφαία έκδοση VZ5, με 5κύλινδρο τούρμπο κινητήρα 390 ίππων.

Το εμπορικό ταξίδι του VZ5, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε πριν από λίγα χρόνια στην Ισπανία, ωστόσο δεν κράτησε πολύ με την Cupra να το αποσύρει. Αυτό σύντομα θα αλλάξει με τη μάρκα της Καταλονίας να ανακοινώνει τη μεγάλη επιστροφή, περιορισμένη σε 4.000 μονάδες παγκοσμίως.

«Η επιστροφή του CUPRA Formentor VZ5 είναι μια τολμηρή δήλωση της δέσμευσής μας στην απόδοση και το συναίσθημα. Με τον εμβληματικό του πεντακύλινδρο κινητήρα, αυτό το μοντέλο ενσαρκώνει την ουσία της CUPRA — τολμηρή, αντισυμβατική και καθοδηγούμενη από το πάθος», δήλωσε ο Sven Schuwirth, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Εξυπηρέτησης After Sales της Cupra.

Ειδικότερα, πηγή ζωής του CUPRA Formentor VZ5 αποτελεί ο εμβληματικός πεντακύλινδρος κινητήρας 2.5 λίτρων TSI, ο οποίος αποδίδει 390 ίππους (και 480 Nm ροπής, με αναβαθμισμένη ρύθμιση για ακόμη πιο συναισθηματική απόδοση, όπως αναφέρει η CUPRA.

Συνδυάζεται με 7τάχυτο κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη και σύστημα τετρακίνησης της Cupra, ενώ η τεχνολογία torque splitter εξασφαλίζει ακριβή κατανομή ισχύος σε όλους τους τροχούς, προσφέροντας βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές.

Σε αισθητικό επίπεδο, το CUPRA Formentor VZ5 ξεχωρίζει για το πιο «επιθετικό» λουκ του, με διαφοροποιήσεις στους προφυλακτήρες (εμπρός/πίσω), τον μπροστινό διαχύτη που φέρει χαραγμένο το λογότυπο VZ5, τα πιο φαρδιά «φτερά», καθώς και διαφορετικό πίσω diffuser το οποίο πλαισιώνεται από της χάλκινες απολήξεις της εξάτμισης.

Το δυναμικό στιλ ενισχύουν οι ζάντες αλουμινίου 20” σε χάλκινη απόχρωση, τα λογότυπα της Cupra σε σκούρο χρώμιο, όπως και η ειδική παλέτα μεταλλικών ή ματ αποχρώσεων -Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt και Enceladus Grey Matt.

Η καμπίνα «παντρεύει» κομψότητα με σπορ χαρακτήρα, με καθίσματα CUPBucket, ατμοσφαιρικό φωτισμό και διάφορες στιλιστικές πινελιές που αντανακλούν τη φιλοσοφία της Cupra.

Το CUPRA Formentor VZ5 σχεδιάζεται και εξελίσσεται στη Βαρκελώνη, ενώ θα εισέλθει στη γραμμή γραμμή παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2026.